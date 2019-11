Polysport Lavagna prossimo rivale delle ragazze della Gea, assente l’esperta Picchi

GROSSETO – Il calendario dà una possibilità di riscatto alle ragazze della Gea Grosseto, proponendo per domani, sabato alle 18 al Palasport di via Austria, la sfida casalinga con la Polysport Lavagna, quintetto che viaggia con 8 punti in classifica. Un avversario, sulla carta, alla portata delle ragazze di Luca Faragli, che sono assetate di rivincita dopo la sconfitta inattesa, soprattutto per il verdetto finale, contro Lucca. La formazione ligure è reduce da una vittoria di misura (43-41) contro l’Avvenire Rifredi.



“Se si guarda la classifica – dice coach Faragli – Lavagna potrebbe essere battibile, il problema è che non conosciamo le avversarie e certe volte ci troviamo di fronte a situazioni inaspettate alla vigilia”.

“Abbiamo una buona squadra – sottolinea invece la pivot Camilla Amendolea – e c’è tutto il tempo di recuperare per arrivare alla salvezza. Sono contenta di essere approdata a Grosseto, mi piace l’ambiente e lo spirito del gruppo. Speriamo di tornare a vincere già dalla gara con Lavagna”.

Coach Faragli dovrà fare a meno dell’esperta Francesca Picchi e delle giovanissime Di Stano e Lambardi, impegnate con l’Under 16. Sarà invece regolarmente in campo la veterana del Lavagna, Michela Fantoni, ala genovese, che ha festeggiato a metà novembre la 500esima partita con la maglia biancoblù della Polysport in 18 stagioni. Ecco le convocate della Gea: Elena Furi, Bianca Bellocchio, Giulia Camarri, Angela Sposato, Maddalena Masini, Camilla Amendolea, Francesca Benedetti, Federica Simonelli. Questa la probabile formazione del Lavagna: Annigoni, Aldigretti, Lombardo, Fantoni, Copello, Spinelli, Bianchino, Donati, Fortunato, Bruzzone. All. Nicola Daneri. Arbitreranno Corso di Pisa e Nocchi di Bientina.



Il programma della 9a giornata: Sisal Perugia-B.F. Pontedera, Palagiaccio Firenze-Florence, Le Mura Lucca-Pall. Femm. Prato, Costone Siena-Avvenire Rifredi, Gea Grosseto-Polysport Lavagna, Number 8 San Giovanni V.-Amatori Savona, Papini La Spezia-Basket Pegli.

La classifica: Palagiacco Firenze*, Savona* 14 punti; Prato, Florence, Lucca e Pontedera 10; Costone Siena e Lavagna 8; San Giovanni Valdarno 6; Pegli, Pall. Perugia*, La Spezia e Rifredi 4; Gea Grosseto* 2.

*Una partita in meno.