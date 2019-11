GROSSETO – E così ci siamo. Dopo più di due mesi e 210 fotografie scattate e postate su Instagram, si apre la fase finale del contest #maremmachecambia. In totale sono nove le foto che sono state scelte dalla nostra redazione. Tra queste, tre saranno scelte come vincitrici finali del contest. Le tre foto vincitrici saranno svelate il prossimo 4 dicembre durante #maremmalocal, l’evento che ogni anno viene organizzato da IlGiunco.net per avvicinare il quotidiano della Maremma alla sua comunità. L’appuntamento è per le 17 nella sala della Fondazione Il Sole, a Grosseto, in via Uranio 40.

Oltre ai tre vincitori scelti dalla redazione, abbiamo lanciato un contest su Instagram per decretare il vincitore del premio del pubblico. Ecco i risultati.

di 10 Galleria fotografica #maremmachecambia - Le finaliste









1° posto – la foto numero 6, postata da @tomino182. È stata scattata nella spiaggia di Macchiatonda a Capalbio

2° posto – la foto numero 1, postata da @mory_gen e scattata alla Marina di Scarlino.

3° posto – la foto numero 4, postata da @gheryradeva. È stata scattata a Pomonte nel Comune di Scansano

4° posto – la foto numero 2, postata da @deniserosato. È stata scattata a Rocca di Montemassi nel Comune di Roccastrada

5° posto – la foto numero 9, postata da @mikymikygr nella zona di Istia d’Ombrone.

6° posto a pari merito – la foto numero 7 e la foto numero 8. La prima è stata postata da @salvatore_9029 e scattata a Follonica. La seconda è stata postata da @_carlotiberi_ ed è stata scattata a Montepò nel Comune di Scansano

7° posto a pari merito – la foto numero 3 e la foto numero 5. La prima è stata postata da @a_emme_70 e scattata nella zona di Rigoloccio a Gavorrano. La seconda è stata postata da @quellidicana01 ed è stata scattata a Cana nel Comune di #Roccalbegna.

Nella giornata di mercoledì 4 dicembre @tomino182 riceverà il premio del pubblico.

Il contest #maremmachecambia è realizzato grazie alla collaborazione tra la redazione de IlGiunco.net e le Terme di Saturnia.