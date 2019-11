GROSSETO – Studenti di nuovo in piazza per il quarto appuntamento in occasione del “Global climate strike” (sciopero globale per il clima). Anche a Grosseto i ragazzi delle scuole superiori hanno manifestato sfilando per le vie della città. Il corteo è partito dalla Cittadella dello studente e ha raggiunto piazza Dante passando per via de Barberi, piazza De Maria, via Saffi e Corso Carducci.

Noi abbiamo seguito in diretta parte del corteo e abbiamo raccontato la manifestazione anche con una gallery che trovate in questo articolo.

di 22 Galleria fotografica Friday for future novembre 2019









