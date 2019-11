Grosseto Clean: ecco l’App che rende facile la tua differenziata e ti evita le multe

GROSSETO – È una delle novità dell’anno. È l’applicazione gratuita “Grosseto Clean”, dedicata alla pulizia della città, è uno strumento indispensabile e utile per il cittadino.

Quest’app, voluta dall’Ufficio Ambiente del Comune di Grosseto, offre una serie di informazioni sui tipi di rifiuti e su come vanno smaltiti, dà la possibilità di segnalare disservizi nella raccolta dei rifiuti e per di più informa gli utenti sul servizio di spazzamento delle strade: si può configurare l’indirizzo dove di solito si parcheggia e l’app con le notifiche vi avvisa del passaggio delle macchine spazzatrici e quindi vi evita multe sicure.

In particolare l’app ha una serie di funzioni veramente utili:

• cerca qualsiasi rifiuto e scopri come smaltirlo

• consulta i calendari di raccolta per il porta a porta e le postazioni di prossimità condominiale

• esplora le mappe interattive per trovare le postazioni di raccolta stradale ed i cestini: controlla i calendari di svuotamento

• imposta il tuo indirizzo per essere avvertito sui divieti di sosta relativi alla pulizia stradale

• scopri come funziona il Centro di Raccolta e perché conviene

• segnala disservizi o problemi relativi alla raccolta rifiuti e alla tutela ambientale: scatta una foto e invia le tue osservazioni

L’interfaccia grafica è molto intuitiva e ad aiutarvi per comprendere meglio le varie funzioni di Grosseto Clean ci sarà il baffuto investigatore, il “tuttologo”, che è la mascotte del progetto e guida grandi e piccini nel percorso di educazione ambientale, insegna come differenziare correttamente i rifiuti e spiega il ciclo dei rifiuti partendo dalla preistoria.

L’applicazione esiste naturalmente nella versione per sistemi iOS (Apple) e per sistemi Android, per poterla scaricare gratis e direttamente nel vostro smartphone:

LINK iOS: https://goo.gl/6Khqza

LINK Android: https://goo.gl/QvVaDr

Per ulteriori informazioni potete consultate la pagina Facebook Grosseto Clean, è la pagina ufficiale dell’Ufficio Ambiente del Comune di Grosseto per rimanere informati su tutte le novità e aggiornamenti del Comune e sulle varie iniziative: www.facebook.com/GrossetoClean/.

Grosseto Clean ha anche un profilo Instagram: www.instagram.com/grossetoclean/