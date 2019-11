Gli Esordienti dell’Invictasauro secondi classificati al raggruppamento Elite

GROSSETO – Ottima prestazione degli Esordienti II anno della Asd Invictasauro, impegnati nel primo Raggruppamento del Torneo Nazionale Under 13 riservato alle Scuole Calcio Élite.

I ragazzi di Fabrizio Tirocchi e Luciano Betti, nell’impianto sportivo di Acquacalda di Siena, hanno affrontato i pari età del Siena Nord, del San Miniato di Siena e della Colligiana, giocando molto bene fino a classificarsi al secondo posto alle spalle del San Miniato, con due vittorie e una sola sconfitta di misura. Presente alla manifestazione anche il responsabile tecnico della scuola calcio elite Maurizio Bruni, il quale si dice molto soddisfatto della prova, sia sotto l’aspetto tecnico ma soprattutto comportamentale. Il torneo in argomento vedrà i ragazzi dell’Invictasauro giocare l’11 di dicembre a Colle Val d’Elsa e il 18 dello stesso mese, a Grosseto presso il centro sportivo della Asd Invictasauro, posto in via Lago di Varano.



Al raggruppamento in terra senese hanno partecipato Leonardo Bracalari, Angelo Cassetta, Klajdi Daka, Matteo Donati, Andrea Ferrini, Manuel Granato, Cristian Lorenzoni, Filippo Mariottini, Francesco Matias, Antonio Nastro, Damiano Porro, Cesare Pozzi, Allegra Rossi, Giorgio Taverniti, Niccolò Tortora, Gianluca Di Nella, Marco Roggiapane e Leonardo Mastacchi.