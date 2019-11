Destini opposti per i Giovanissimi del Follonica Gavorrano. Il programma del weekend

FOLLONICA – Vittoria esterna per i Giovanissimi provinciali del Follonica Gavorrano che hanno espugnato il campo dell’Albinia (2-1) al termine di una bella sfida, ricca di emozioni, a cominciare dal rigore parato da Leandri dopo appena sette minuti di gioco. Nel duello tra le seconde, i ragazzi di Ricca sono andati al riposo sull’’1-0 grazie al gol di Vallone dopo 21 minuti. Lo stesso Vallone ha chiuso i conti al 23’ della ripresa. Belletti ha riaperto il confronto alla mezzora, ma la difesa del Follonica Gavorrano ha tenuto bene.

ALBINIA: Emidi (1’ st Brunello), Terramoccia (14’ st Solari), Cinelli (33’ st Cavallaro II), Cavallaro (34’ st Rosati), Pacchiarotti (30’ Bracci), Bonucci, Sabatini, Vettori (25’ Talenti), Creti, Pennacchi, Belletti. A disposizione: Brunello. All. Tiberio Pratesi.

FOLLONICA GAVORRANO: Leandri, Santi, Fratila, Rodriguez, Mogavero, Olivato, Vallone, Milo, Cassi, Felici (10’ st Sacchelli), Foderi. A disposizione: Ruggerio, D’Argenzio, Mignetti.

ARBITRO: Alessio Sanità.

MARCATORI: 21’ e 23′ st Vallone, Vallone, 31’ st Belletti.

L’undici di Ricca, che si lancia all’inseguimento della capolista Grosseto, staccando proprio l’Albinia, tornerà in campo domenica per confrontarsi a Santa Fiora con la Giovanile Amiata.

Scivolone casalingo (2-3) invece per i Giovanissimi interprovinciali nel recupero di giovedì contro l’Audace Isola d’Elba. I ragazzi di Patrizio Marconi sono passati due volte in vantaggio con Mancinelli, al 20’ del primo tempo e al 6’ della ripresa, ma non sono riusciti ad evitare il ritorno della formazione elbana.

FOLLONICA GAVORRANO: Boe, Chelli (19’ st Guidi), Temperini, Cecchetti (30’ st Quinzi), Guarino, Giansoldati, Antonini, Pagnini, Nelli (22’ st Frati), Fioretti, Mancinelli. A disposizione: Stoppani, Giuseppone, Dema, Desiderato. All. Patrizio Marconi.

AUDACE: Cenciarelli, Di Biasio, Barsacchi, Tagliaferro, Soldatini, Dallndysha, Cappiello, Mibelli, Pellino, Arvecchi, Coscarella. A disposizione: Balestrini, Barbato, D’Ambra, Leoni, Meo, Mercantelli. All. Davide Sarandria.

MARCATORI: 20’ e 6′ st Mancinelli, 27’ Tagliaferro, 9’ st Barsacchi, 27’ st Mibelli.

Gli Allievi provinciali, dopo il bel successo contro l’Amiata, ricevono domenica alle 11 la visita del Marina Calcio.

Nel campionato Esordienti è in programma Follonica Gavorrano A-Virtus Maremma (sabato alle 15.30 al Nicoletti) per i 2007. I 2008 disputeranno domenica pomeriggio alle 15,30 un raggruppamento provinciali in via Adda a Grosseto.

Nei Pulcini calcio a 7 la squadra 2009 C riceve il Roselle sabato alle 15,30 al Baldaccheri; sempre sabato al Baldaccheri (alle 16,30) sfida in famiglia tra 2010 A e B; alle 15,30 invece i 2010 C sulle stesso campo ospitano la Giovanile Amiata. Sabato alle 15 al Nicoletti, infine, i Primi Calci 2011 B dei Leoni di Maremma si confronto con la Virtus Maremma.