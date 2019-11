Ciolli ai tifosi: “Aiutateci a sostenere Milena e la sua famiglia”. Intanto out Viligiardi.

GROSSETO – Archiviata la gara con il Follonica Gavorrano, si pensa al Grassina. Una partita importante, che arriva insieme a un’iniziativa altrettanto importante. In occasione della partita di domenica prossima, infatti, la società biancorossa e la scuola di danza “La sesta arte” organizzano una raccolta fondi, con l’aiuto dei ragazzi della Curva Nord, per sostenere la famiglia di Milena, la bambina grossetana colpita da una grave forma di leucemia.

“Contro il Grassina ci aspetta un’altra grande sfida, ma la battaglia più importante – ha spiegato Andrea Ciolli, capitano dell’Us Grosseto 1912 – si giocherà fuori dal campo, sugli spalti. Insieme ai ragazzi della Curva Nord raccoglieremo fondi per aiutare la famiglia della piccola Milena a sostenere le spese e le cure mediche. Anche in questa occasione dobbiamo stare uniti come società, tifoseria e città per sostenere una famiglia grossetana che in questo momento ha bisogno del nostro aiuto. Siamo sicuri che ancora una volta i nostri tifosi non faranno mancare il proprio sostegno per una causa nobile come questa”.

All’entrata dello stadio, sia in tribuna che in curva, si potrà lasciare un contributo. La donazione potrà essere effettuata anche a inizio partita grazie ai ragazzi della curva che passeranno direttamente sugli spalti.

Dal campo, invece, arrivano notizie poco piacevoli dopo l’allenamento di questa mattina. Viligiardi è riatterrato male sulla caviglia destra procurandosi una distorsione. Difficile vederlo in campo dopo domani contro il Grassina, anche se la probabile formazione dipenderà soprattutto dal gioco delle quote per mettere in formazione un 2002, un 2001 e due 2000. Vista l’assenza di Ciolli, per squalifica, accanto a Gorelli giocherà uno tra Polidori e Ravanelli, mentre a destra il ballottaggio probabile è tra Sersanti e Pizzuto. Stamattina si è rivisto Boccardi, che ha smaltito la febbre anche se non è ancora al meglio e potrebbe partire nuovamente dalla panchina visto soprattutto il buon momento di Giani.