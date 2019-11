Cinque formazioni giovanili in campo per la Gea, Under 16 contro la capolista Piombino

GROSSETO – Intenso fine settimana per la Gea Basketball Grosseto che mette in campo anche cinque formazioni giovanili. Il weekend si apre sabato alle 18 con la trasferta delle Under 16 di Andrea Ciolfi e la Pallacanestro Piombino, anticipo della seconda di ritorno. Un match terribile per le grossetane contro la capolista.



Sabato alle 20,30 in via Austria è in scaletta anche un gustoso incontro del campionato Under 18 gold tra la Sposta-Menti e la Mens Sana Siena. I ragazzi di Pablo Crudeli hanno sfiorato il blitz nella città del Palio e in questa gara di ritorno proveranno a mettere in tasca altri due punti. Turno casalingo anche per le altre due squadre maschili: gli Under 15 silver di Alessandro Goiorani sfidano domenica mattina alle 9,30 in Basket Argentario nella settima di andata; alle 15,30 gli Under 13 di Lorenzo Morgia se la vedranno con il Follonica. Per i due quintetti giovanissimi, ancora a secco di vittorie, si tratta di scontri alla portata contro avversarie che hanno ottenuto un solo successo.



Domenica mattina alle 11,30 le Under 14 di Luca Faragli sono di scena a Pontedera in un match che si presenta equilibrato: le pisane hanno sei punti, le grossetane quattro. Le Under 16 di Andrea Ciolfi saranno inoltre impegnate in casa mercoledì 3 alle 16,30 contro la Pallacanestro Femminile Pisa, nel primo turno di ritorno.