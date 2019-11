Cerimonia in Comune: consegnate onorificenze a don Franco Cencioni e al Cemivet

GROSSETO – Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Claudio Pacella hanno consegnato questa mattina la civica benemerenza a monsignor don Franco Cencioni e la cittadinanza onoraria al Centro militare veterinario. La cerimonia si è svolta nel corso del Consiglio comunale nell’ambito delle celebrazione della Festa della Toscana, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. E fa seguito al conferimento delle onorificenze approvate dal Consiglio comunale nei mesi scorsi, su

richiesta del sindaco e del presidente del Consiglio.

“Le onorificenze conferite questa mattina – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale

Claudio Pacella – sono un omaggio a quanti, cittadini e realtà pubbliche e private, non solo rappresentano un valore aggiunto per il

territorio, ma contribuiscono alla sua crescita e alla crescita dei suoi cittadini, con un operato preso da esempio dall’intera comunità. Un

omaggio e un segno di gratitudine, oltre che uno sprone a proseguire nella propria attività meritoria”.

Queste le motivazioni:

Don Franco Cencioni – “Storico parroco di Grosseto che quasi 70 anni di attività sacerdotale, moltissimi dei quali svolti in cattedrale, hanno reso popolarissimo tra la sua gente e assurto a punto di riferimento spirituale di intere generazioni e che, dedicando la sua esistenza non solo al servizio di Dio ma anche, e soprattutto, al servizio della città si è contraddistinto per la sua concreta e terrena operosità anche in occasione di eventi drammatici che hanno colpito la nostra comunità, adoperandosi nel reperimento di aiuti materiali laddove ce ne sia stato bisogno”.

Cemivet – “Operante a Grosseto da 150 anni nell’allevamento e addestramento di cavalli e cani per esigenze dell’Esercito italiano in ausilio alle Forze dell’ordine, provvedendo anche alla formazione di animali da impiegare in campo medico sociale con attività di ippoterapia e per la diagnosi precoce di alcune gravi patologie”.