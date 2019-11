Black Friday, al Valdichiana Outlet Village un grande successo 

VALDICHIANA – “In pratica siamo partiti come fosse una domenica, nel senso che registriamo le stesse presenze di un festivo”, dichiara Riccardo Lucchetti, center manager del Valdichiana Outlet Village, sul “Black Friday” della Land of Fashion di Foiano della Chiana. La conferma arriva dalle code di auto in uscita dal casello autostradale della A1 Valdichiana e dall’uscita Bettolle della superstrada Siena – Perugia. “La provenienza è quella del nostro pubblico consolidato – spiega Lucchetti – in particolare Umbria, Lazio, Marche, ovviamente Toscana, con Arezzo e le province limitrofe, vale a dire Firenze e Siena, a farla da padrone”. Aspettative rispettate, dunque? “In pieno, tenendo conto che anche in Italia il “Black Friday” è ormai diventato un fenomeno consolidato, i nostri punti vendita hanno sposato la tendenza, applicando sconti a partire dal 30% sul prezzo outlet su una vasta selezione di prodotti”.

Anche Marco Cavallini, responsabile retail del Valdichiana Outlet Village, parla di conferma delle previsioni: “Tenendo conto – dichiara – del differimento di una settimana rispetto allo scorso anno e quindi della maggiore vicinanza al Natale, sono in molti ad orientarsi sui regali. In particolare le tendenze di acquisto sono orientate sui capi spalla, pelletteria e piccola pelletteria, ma anche tanti articoli da regalo e giochi per i più piccoli”.

“Misureremo il successo su più giornate, visto che da noi l’iniziativa commerciale è prolungata fino a lunedì compreso, tanto che abbiamo ribattezzato la campagna di advertising “Black days”, aggiunge Lucchetti.

Anche dal punto di vista delle iniziative di entertainment, il momento è di particolare fermento al Valdichiana Outlet Village: a pieno regime la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Maggiore, il trenino Chuggington e il fantastico allestimento “Babbo Natale Village”, con un percorso su ben sette “mondi” tutti da scoprire. Il programma delle iniziative natalizie è arricchito dalla mostra, unica nel suo genere, “China Legends, l’Esercito di Terracotta”, appena inaugurata: “Colgo l’occasione per ringraziare “Art adoption” e il curatore Massimo Magurano, l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e il sindaco di Foiano Francesco Sonnati per la partecipazione al taglio del nastro. Anche grazie a questa iniziativa, cerchiamo di valorizzare al meglio la permanenza al Village, affinchè lo shopping diventi un’esperienza completa, divertente e arricchente per tutta la famiglia”.