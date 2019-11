Al via il bando del Premio letterario Gennai per i ragazzi delle scuole maremmane: come partecipare

MASSA MARITTIMA – Sarà densa di novità la quindicesima edizione del Premio letterario Mariella Gennai aperto ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori della Provincia di Grosseto e che si svolgerà a Massa Marittima promosso dal Comune e dalla Commissione pari opportunità. La prima novità è costituita dalla Commissione giudicatrice, che sarà formata da sette membri anziché i cinque delle passate edizioni. Nel dettaglio la giuria è composta da: Manuela Vannozzi, ex insegnante di scuola superiore e presidente della giuria, Mira Emili, ex insegnante di scuola media, Sandra Frangioni, ex insegnate di scuola elementare, Massimo Sozzi, scrittore, Giulia Sili, giornalista, Federico Stefanelli, regista e direttore di teatro, Nadia Meocci Germani, redattrice de La Torre Massetana.

Altra novità, già definito il testimonial del premio, che sarà l’attore e imitatore Ubaldo Pantani. Da anni è uno dei volti famosi della televisione. Dai programmi Rai (Macao, Convenscion, Glob, QuelliCheIlCalcio, I Migliori anni) a quelli Mediaset (il ciclo Mai dire, con al Gialappa’s Band) e LA7 (Assolo, Fratelli e sorelle d’Italia), principalmente con il ruolo di comico-imitatore: tra i suoi personaggi più noti, Gigi Buffon, Lapo Elkann, Massimo Giletti, Stefano Bettarini, Matteo Renzi e Matteo Salvini. Al cinema è stato diretto da Giovanni Veronesi, Luca Miniero e Fausto Brizzi e ha interpretato film come La scuola più bella del mondo (2014), Poveri ma ricchi (2016) e Poveri ma ricchissimi (2017). Appassionato di storia, ha messo in scena numerosi reading di teatro di narrazione o civile (A.C. 1916. Non caduto a Cefalonia, “Le parole della notte – un commediante nel ghetto di Terezin”) e dal 2014, conduce per Rai2 gli speciali per il Giorno della Memoria. Uno di questi, dedicato a Gino Bartali, è diventato il suo ultimo lavoro teatrale.

Per quanto riguarda i temi del concorso, come ogni anno sono tre: il primo libero e il secondo legato alla Festa della Toscana dal titolo “Dal Rinascimento al Granducato, al cinquantennale della costituzione della Regione Toscana”; invece il tema della terza sezione, ideato dalla Commissione pari opportunità, si intitola “Spiderman eroe dei fumetti, Ulisse eroe della mitologia greca, Rita Levi Montalcini eroina dei nostri tempi. Cos’è un eroe per te ?”.

Il bando si può scaricare dal sito istituzionale del Comune: www.comune.massamarittima.gr.it, oppure si può richiedere alla Biblioteca Comunale inviando una mail biblioteca@comune.massamarittima.gr.it. La scadenza per la consegna degli elaborati è fissata per il 28 febbraio 2020. Entro quella data i partecipanti al concorso dovranno far pervenire un plico contenente sette copie dell’elaborato firmato e stampato fronte retro e le generalità dell’autore. Tutti i dettagli sono consultabili sul bando.

Saranno nominati tre vincitori per ciascuno degli ordini scolastici e sarà assegnato un premio speciale ad uno dei partecipanti della Casa Circondariale di Massa Marittima. I vincitori, uno per ogni sezione e ordine scolastico, riceveranno un premio del valore di 100 euro da spendere per l’acquisto di libri; un premio di 150 euro verrà conferito anche al loro Istituto di appartenenza.

Il Premio letterario “Mariella Gennai” è stato indetto nel 2004 dal Comune con l’intento di ricordare l’operato di Mariella Gennai, una figura che ha lasciato il segno a Massa Marittima: educatrice in centri per adolescenti e soggetti svantaggiati, consigliere comunale e provinciale.

La giornata di premiazione è stata fissata sabato 18 aprile 2010 alle 16.30 nel Palazzo dell’Abbondanza alla presenza delle autorità e del testimonial.

Nelle passate edizioni hanno preso parte al premio – solo per citare alcuni nomi -: Luca Barbarossa, Nando Gazzolo, Pamela Villoresi, Daniela Morozzi, Paola Turci, Margherita Hack, Moni Ovadia, Elda Alvigini.

Al termine della premiazione alle ore 21, presso la sede della Biblioteca Comunale, si terrà lo spettacolo teatrale “Bartali, il campione e l’eroe di e con Ubaldo Pantani, uno spettacolo ispirato a uno dei temi del concorso. Per informazioni si può scrivere una mail all’indirizzo: premio.mariellagennai@comune.massamarittima.gr.it o telefonare al numero 0566906284.Per tutti gli aggiornamenti e le novità sul Premio l’invito è quello di mettere Mi piace alla pagina facebook Premiomariellagennai.