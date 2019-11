Al via “Accessibilità in fiera”: una due giorni di incontri e dibattiti sul tema del turismo accessibile

FOLLONICA – La Proloco di Follonica, in collaborazione con lo sportello Follonica Città Ospitale e con il patrocinio del Comune di Follonica, ha organizzato la prima edizione del convegno “Accessibilità in fiera”, che si svolgerà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre alla Fonderia 1, comprensorio Ex Ilva.

Due giorni di incontri, dibattiti, progetti, sul tema del turismo accessibile, la nuova frontiera di sviluppo per un’offerta turistica inclusiva e universale; si parlerà di sviluppo territoriale, economico e occupazionale, di sport per tutti, dell’innovazione tecnologica, di progetti culturali e itinerari turistico accessibili.

Accanto al lavoro di proposte dei molti espositori presenti in fiera, le giornate saranno caratterizzate infatti da momenti di approfondimento, condivisione e confronto tra gli operatori, le associazioni di volontariato presenti sul territorio e l’amministrazione comunale.