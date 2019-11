“Un Natale per tutti”: Oxfam cerca volontari per impacchettare i regali

GROSSETO – Oxfam Italia cerca volontari per la provincia di Grosseto per l’iniziativa “Un Natale per tutti”, ovvero per svolgere l’attività di confezionamento dei pacchi di Natale, che avrà luogo all’Euronics del Maremà e di via Aurelia Nord il 7 e l’8 dicembre e dal 13 al 24 dicembre. I volontari, in ciascun negozio, stabiliranno dei turni a seconda della loro disponibilità suddivisi in mattina e pomeriggio.

Oxfam Italia, membro italiano della confederazione Oxfam, è un’organizzazione non governativa da oltre 30 anni impegnata nel migliorare le condizioni di vita delle persone che vivono in povertà e esclusione, in Italia e nel Sud del mondo. Tra i suoi principali ambiti di azione: l’accesso a un reddito dignitoso, il diritto alla salute e all’educazione, l’aiuto umanitario, la promozione di una cittadinanza globale attiva e consapevole. Quest’anno Oxfam si occuperà di migliorare le condizioni igienico-sanitarie nello Yemen, raccogliendo fondi per donare alle famiglie saponette e set per rendere l’acqua potabile.

Per informazioni mail: elena.terni.1993@gmail.com, telefono 3381744308.