Studenti maremmani vincono il concorso e disegnano il nuovo logo della Camera di Commercio

GROSSETO – Si è svolto oggi, giovedì 28 novembre, nell’auditorium della Camera di commercio a Livorno, Camera Orienta, l’evento dedicato all’orientamento degli studenti promosso da Unioncamere. Quest’anno il programma è stato particolarmente ricco, per offrire al numeroso pubblico di studenti – quasi 300 – una visione a tutto tondo del mondo del lavoro. Tra i momenti più significativi la premiazione della scuola idearice del nuovo logo camerale.

Nella prima parte, focus sui dati con una serie preziosa di informazioni sul fabbisogno professionale e formativo delle imprese, sulla banca dati Excelsior e sugli strumenti efficaci per presentarsi al mondo del lavoro, con relazioni a cura del Centro Studi e Servizi Cciaa e di Veronica Guida, program manager e coordinatrice territoriale Junior Achievement.

Subito dopo la lezione tenuta da un relatore di eccezione, alla sua seconda presenza in Camera di Commercio: il costituzionalista Alfonso Celotto, personaggio pubblico oltre che docente all’Università di Roma3, con un intervento dal titolo “Il futuro della democrazia”.

La Camera di Commercio ha poi deciso di coinvolgere fattivamente gli studenti degli istituti superiori di Grosseto e Livorno in due bandi di concorso diversi, i cui vincitori sono stati premiati oggi da Maurizio Serini, componente della Giunta camerale, e dal segretario generale Pierluigi Giuntoli. Le classi sotto indicate si riferiscono allo scorso anno scolastico.

Il primo bando è stato dedicato a celebrare i 70 anni della Costituzione: tre, e tutte di Livorno, le scuole vincitrici, che hanno realizzato due video ed un testo. Alle tre scuole sono stati assegnati premi in denaro da destinare ad attrezzature scolastiche. Il primo classificato, con un video dal titolo “La Costituzione è presbite?” è la classe 2 C Scienze umane del Liceo Cecioni, il secondo classificato è il gruppo classe Gabriele Lai, Gaia Polisciano, Nicola Lenzi dell’Istituto Buontalenti Cappellini Orlando di Livorno, terza classificata la Classe 5 A rappresentata da Elisa del Pero dell’istituto Itis Galilei di Livorno.

Il secondo bando era un concorso di idee in cui gli istituti a indirizzo grafico/artistico/turistico delle due province si sono misurati per immaginare un nuovo logo per la Camera di Commercio: una competizione in cui gli studenti hanno potuto sperimentare sul campo le proprie competenze. Il simbolo doveva rappresentare attraverso il disegno ed i colori il nuovo Ente, nato l’1 settembre 2016 dall’accorpamento tra le due Camere di Commercio di Livorno e di Grosseto.

Il logo vincitore, che è stato ufficialmente adottato dal Consiglio camerale martedì scorso 26 novembre, affiancherà il logo di sistema delle Camere di Commercio ed è stato creato dalla classe 5b s.c. Grafico professionale 2018/2019 del Polo Bianciardi di Grosseto. Il secondo pittogramma classificato è stato creato dalla classe 5 B 2018/2019 Indirizzo Turismo del Isis di Follonica e sarà utilizzato per un progetto realizzato dalla Camera di Commercio.

Infine vi sono stati due ex aequo: la classe 4 A 2018/2019 Grafica e comunicazione – Gruppo 2 Alessia Tondo, Irene Vinci, Francesco Fanuzzi, Claudia Casu, Alice Tonietti, Nadia Saber del ITG “G. Cerboni” di Portoferraio (Li).

L’altro ex aequo è assegnato al gruppo di lavoro guidato da Giulia Lipari, insieme agli studenti Susanna Giomi, Jacopo Fiorenzani, Francesco Cataldi, Eleonora Paternostro della 5 C SCP Grafico pubblcitario 2018/2019 del I.S.I.S. S. Marco Polo di Cecina.

Anche in questo caso alle quattro scuole vincitrici sono stati assegnati premi in denaro da destinare ad attrezzature scolastiche.

Considerata la partecipazione e l’impegno da parte degli studenti che hanno realizzato in tutto ben 65 pittogrammi dall’elevata componente creativa, la Camera di Commercio ha deciso di omaggiare quest’impegno realizzando una mostra di tutti gli elaborati presentati.

L’esposizione, allestita nella sala Elba della sede camerale, raccoglie sui pannelli l’insieme dei pittogrammi elaborati dagli studenti delle scuole di Livorno, Cecina, Portoferraio, Follonica e Grosseto. Un giusto riconoscimento all’impegno e al lavoro svolto. La mostra, che è stata inaugurata al termine della mattinata, resterà aperta dal 2 dicembre per tutto il mese e sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico dell’Ente camerale.