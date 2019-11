Recruitment day: le aziende incontrano i lavoratori. Ecco le figure ricercate

GROSSETO – In occasione della prima edizione Fiera Toscana del lavoro nei centri per l’impiego della Toscana, nelle settimane dal 2 al 14 dicembre saranno organizzati Recruitment day locali con aziende rappresentative del territorio. Nello specifico sul territorio della provincia di Grosseto si svolgeranno i seguenti eventi:

CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORBETELLO organizza per il giorno 12 dicembre alle ore 10 un recruitment day con l’Azienda HOTEL TORRE DI CALA PICCOLA. Presentazione della mission e vision dell’azienda, descrizione dei profili vacanti, competenze professionali richieste e soft skills per processi di selezione.

I Profili ricercati: Front Desk Agent Senior / booking and sales Agent/Revenue, Chef de rang, Commis di sala.

Gli interessati possono registrarsi e candidarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Grosseto/idol/index-frontend.html fino al 01/12/2019. Se in possesso dei requisiti, saranno ricontattati dal Centro per l’Impiego definire le modalità di colloquio.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI GROSSETO organizza per il giorno 4 dicembre alle ore 10 un recruitment day con l’Azienda FOOLISH DESIGN.

Presentazione della mission e vision dell’azienda, descrizione dei profili vacanti, competenze professionali richieste e soft skills per processi di selezione.

I Profili ricercati: Tecnico specializzato stuccatura/verniciatura/carteggiatura, Apprendista per lo stesso profilo.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI GROSSETO organizza per il giorno 13 dicembre alle ore 10 un recruitment day con l’Azienda J-SOFTWARE.

Presentazione della mission e vision dell’azienda, descrizione dei profili vacanti, competenze professionali richieste e soft skills per processi di selezione.

Profilo ricercato : Sviluppatore software con esperienza nell’analisi e sviluppo di applicazioni software di gestione aziendale e contabilità.

Gli interessati possono registrarsi e candidarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Grosseto/idol/index-frontend.html fino al 02/12/2019. Se in possesso dei requisiti, saranno ricontattati dal Centro per l’Impiego definire le modalità di colloquio.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI FOLLONICA organizza per il giorno 4 dicembre alle ore 9,30, un Recruitment day con l’Azienda Golfo dei Sogni S.R.L. alla ricerca di figure professionali per la stagione estiva 2020 (da aprile ad ottobre).

La giornata inizierà con una presentazione dell’Azienda e descrizione dei profili vacanti, competenze professionali richieste e soft skills per processi di selezione; nella seconda parte, ci sarà la possibilità di presentare il proprio profilo e consegnare personalmente ai referenti aziendali il curriculum.

I profili ricercati: Cuoco capo partita, con significativa esperienza maturata nello stesso ruolo in una numerosa e giovane brigata, Barista/Barman, con esperienza verificabile maturata nel ruolo; competenze di caffetteria, cocktail, frullati, nonché light lunch e stuzzichini per aperitivo. Ottime doti relazionali e dinamismo. Gradita conoscenza lingua inglese e tedesca.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI FOLLONICA organizza per il giorno 5 dicembre alle ore 10 un recruitment day con un’azienda del settore turistico. Presentazione della mission e vision dell’azienda, descrizione dei profili vacanti, competenze professionali richieste e soft skills per processi di selezione.

Profili ricercati, che abbiano maturato significativa esperienza nel ruolo: Addetto all’amministrazione del personale, Receptionist

Cuoco capo partita, Maitre d’hotel, Chef de cuisine, Chef de rang, Cuoco pizzaiolo, Camerieri/baristi, Manutentore d’Albergo

Gli interessati possono inviare mail a serviziimprese.follonica@arti.toscana.it oggetto: RECUITMENT DAY – tipo profilo oppure registrarsi e candidarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Grosseto/idol/index-frontend.html fino al 02/12/2019.

Se in possesso dei requisiti, saranno ricontattati dal Centro per l’Impiego definire le modalità di colloquio.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARCIDOSSO organizza per il giorno 12 dicembre alle ore 10 un recruitment day con un importante azienda del settore della pelletteria.

Profilo ricercato: Ingegnere gestionale per le attività di programmazione, pianificazione e coordinamento delle squadre di lavoro, di analisi e riorganizzazione del processo produttivo per ottimizzare tempi e costi di lavoro.

Gli interessati possono registrarsi e candidarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Grosseto/idol/index-frontend.html fino al 06/12/2019. Se in possesso dei requisiti, saranno ricontattati dal Centro per l’Impiego definire le modalità di colloquio.