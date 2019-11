Manita degli Allievi del Follonica Gavorrano all’Amiata, buone prestazioni dei Pulcini

FOLLONICA – Goleada per il Follonica Gavorrano in un match di recupero del campionato Allievi provinciali 2003. I ragazzi di Marco Cacitti hanno fatto un sol boccone (5-0 il finale) dell’Amiata, facendo anche ampio ricorso al turnover, in vista dell’impegno di domenica prossima con il Marina Calcio. I biancorossoblù hanno chiuso la gara nel primo tempo, con le reti di Tozzini e Marchionni. Nella ripresa hanno allungato con i centri di Biagetti, Haxhini e Gesi. Con questo successo il Follonica Gavorrano sale a sedici punti e rimane solo al terzo posto.

Allievi 2003, Follonica Gavorrano-Amiata 5-0

FOLLONICA GAVORRANO: Boe, Caronia, Porciani (1’ st Bicocchi), Centrella (1’ st Haxhini), Adami, Tozzini, Catalini (16’ st Gesi), Confortini, Biagetti, Gentili (16’ st D’Argenzio), Marchionni (16’ st Kasa). A disposizione: Barbanera. All. Marco Cacitti.

AMIATA: Tondi, Rranja, Momini, Bodron, Fazzi, Magnani, Outif (20’ st Shakiri), Sargen (20’ st Machetti), Bognomini, Moscarino, Pilia.

ARBITRO: Tonin.

MARCATORI: 22’ Tozzini, 36’ Marchionni, 6’ st Biagetti, 20’ st Haxhini, 36’ st Gesi.

Mercoledì si sono giocati anche due recuperi del campionato Pulcini a 7. Per il match valido per la quarta giornata i 2010 C di Michele Presta hanno vinto i tre tempi contro l’InvictaSauro (1-0, 3-1, 4-1 i parziali), grazie ad una bella prestazione. «Vorrei sottolineare che in questo gruppo – dice mister Presta – trovano spazio anche i bimbi che si sono avvicinati da poco al mondo del calcio: contro i grossetani ad esempio ha ben figurato Riccardo Berti, autore di un gol e un assist. Bravi bimbi». La formazione: Lorenzo Niccolai, Amir Nfaied, Tommaso Stefanini, Thomas Ranieri, Ettore Pallozzi, Samuele Senesi, Leonardo Rossetti, Alessandro Montomoli, Riccardo Berti.

I 2010 B di Egidio Favilli si sono ottimamente comportati contro l’InvictaSauro B, vincendo due tempi su tre (1-0, 1-0, 0-1), con una buona difesa e un bel possesso di palla. Nell’ultimo tempino i grossetani hanno avuto una bella reazione. Buono comunque il rendimento di tutta la squadra. La formazione: Francesco Papini, Cosimo Cilemmi, Adino, Gioele Del Rio, Marco Mastrocola, Francesco Messina, Thiago Mosca, Matteo Pacenti, Gabriele Presta, Niccolò Zeno, Daniele Soresina.