GROSSETO – Aggiornamento ore 16:03 – È morto l’uomo che era rimasto coinvolto nell’incidente di via Uranio. Aveva 76 anni e al momento dell’incidente si trovava a bordo del suo scooter.

News ore:15:05 – È stato trasferito in gravissime condizioni all’ospedale Misericordia di Grosseto. Un uomo di 76 anni è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in viale Uranio. Lo scontro, tra auto e scooter, è avvenuto poco dopo le 14, a Grosseto.

Ancora al vaglio della Polizia municipale la dinamica dell’incidente. Ad avere la peggio l’uomo in sella allo scooter, che è caduto a terra riportando gravi lesioni. L’uomo, residente a Grosseto, è stato soccorso e trasferito all’ospedale di Grosseto.