In Movimento per Follonica: «Urbanistica: il Pd contesta a Grosseto quel che approva a Follonica»

FOLLONICA – «Le recenti varianti urbanistiche di Grosseto e Follonica sono avanzate in condizioni molto simili, ma il Pd ha usato due pesi e due misure, fino al punto che i dem grossetani, di fatto, hanno sconfessato la linea dei democratici di Follonica» afferma in Movimento per Follonica.

«Il Pd di Follonica ha dato il via, adottandola, alla più grossa variante della storia recente della città – prosegue la lista – prevedendo un intervento secondo solo, in tempi recenti, a quello delle Corti Nuove: la variante 9, che prevede 120 appartamenti in Zona Pam, è stata fatta velocemente alle porte dell’inizio del nuovo Piano strutturale. Una situazione simile a quanto è avvenuto a Grosseto in cui è stata approvata una variante alla vigilia dell’inizio dell’iter del nuovo strumento urbanistico».

«Mentre a Grosseto il Pd ha bollato come illogico questo modo di ragionare poiché, secondo i dem, avrebbe poco senso fare una variante con uno sproporzionato consumo di suolo, quando si dovrebbe, al contrario, sviluppare il nuovo Piano Strutturale, a Follonica (a parte qualche inutile tecnicismo), il Pd Benini e Follonica a sinistra (da sempre contraria alla cementificazione selvaggia) hanno impacchettato la variante Pam pur sapendo che di lì a poco sarebbe dovuto obbligatoriamente iniziare l’iter del nuovo Piano strutturale. Stessa situazione, ma linee politiche completamente diverse all’interno dello stesso partito».

«Quindi, ancora una volta, il Pd ha dato dimostrazione che là dove ha il potere, per fini elettorali adotta varianti e dove, invece, il potere non lo ha contesta quei provvedimenti che compie in abbondanza quando, invece, è in maggioranza – prosegue la nota -. Una sorta di proprietà transitiva attraverso cui il Pd grossetano contesta il metodo usato per la Variante 9 di Follonica. Insomma, il Pd riesce a “buttare via quello che gli avanza” si dice in Maremma. Non ci resta che consigliare un po’ più di coordinamento nei pensieri del Pd e di cessare con quella arroganza con cui interpreta la gestione del potere politico».