Il Marathon Bike in terra laziale per tentare il pokerissimo alla Maratonina dell’Olio

GROSSETO – Appuntamento importante per il Team Marathon Bike di Grosseto, che domenica mattina proverà a centrare il quinto successo consecutivo alla gara podistica “Maratonina dell’olio” in programma a Canino.

Importante perché dopo le vittorie di squadra ottenute nell’edizioni 2015, 2016, 2017 e 2018, la squadra grossetana cercherà appunto di centrare la ”cinquina”. Non c’è in ballo solo la vittoria di squadra, ma anche di migliorare il record di presenze che risale all’anno scorso, quando nel paesino viterbese si presentarono alla partenza in 74 podisti, tutti iscritti con il Marathon Bike. Difficile ma non impossibile che questo si verifichi . Ci saranno come sempre alla partenza una massiccia presente di ragazze del gruppo, fiore all’occhiello della squadra grossetana.