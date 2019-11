“Family hub”: laboratori gratuiti per i bambini e le loro famiglie. Gli appuntamenti di dicembre

GROSSETO – “Family Hub – Mondi per crescere” è un progetto multi-regionale selezionato da “Con i bambini” e realizzato dal Gruppo cooperativo Cgm e dal Consorzio Co&So, con l’obiettivo di ampliare l’accesso ai servizi educativi, grazie ad un’innovativa personalizzazione delle proposte offerte alle famiglie. Il progetto propone a bambini e famiglie letture animate, laboratori, giochi per bambini e genitori, incontri con esperti e uno sportello di consulenza pedagogica per le famiglie.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma per poter partecipare la prenotazione è obbligatoria e prevede l’iscrizione per i mesi da ottobre a dicembre. È possibile iscriversi inviando una mail a: familyhub.grosseto@giocolare.net. Tutti i laboratori si svolgeranno nel Polo 0/6 Arcobaleno dal lunedì al giovedì, dalle 16.30 alle 18.00

GLI APPUNTAMENTI DI DICEMBRE:

Lunedì 2 dicembre – Gioco Danza

Giovedì 5 dicembre – La Grotta delle Danze

Leggiamo: A caccia dell’orso

Danziamo con l’orso

Lunedì 9 dicembre – Il Paese delle Danze

Cuciniamo la pizza

Giovedì 12 dicembre – La Notte Stellata

Leggiamo: Pon Pon e la ricerca del Natale

Costruiamo la calza di Natale

Lunedì 16 dicembre – Paese del Toccando Toccando

Prepariamo i biscotti aspettando il Natale

Giovedì 19 dicembre – Paese della Felicità

Leggiamo: Pinguino e Pigna

Costruiamo gli addobbi di Natale

Lunedì 23 dicembre

Leggiamo: Ollie e la renna

Realizziamo la pallina di Natale

Per tutte le info e prenotazioni: Sportello di ascolto e orientamento ai servizi del territorio per l’infanzia ad accesso gratuito

Polo 0/6 Arcobaleno via Ungheria 1A Grosseto, e-mail: familyhub.grosseto@giocolare.net, tel: 328/0521535.