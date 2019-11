Due interventi sulla condotta: stop acqua per nove ore. Ecco dove

GROSSETO – Due interventi di manutenzione sulle condotte dell’acqua: li ha programmati Acquedotto del Fiora per i giorni del 2 e del 4 dicembre, uno a Sorano e l’altro a Orbetello in cui l’intervento durerà dalle 8 di mattina sino alle 17, per nove ore. Di seguito tutte le informazioni:

Sorano: Lavori di manutenzione programmata nel comune di Sorano. Lunedì 2 dicembre dalle 8.30 alle 14 i tecnici di AdF saranno al lavoro per sostituire alcune parti idrauliche nella camera di manovra del serbatoio situato in località Vigna Grande, determinando la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua a tutte le utenze nell’abitato di Sorano e nelle località Rodemoro, Vigna Grande e Puntone. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 16 del giorno stesso.

Orbetello: Mercoledì 4 dicembre dalle 8 alle 17 i tecnici di AdF effettueranno un intervento di manutenzione programmata in piazza Cortesini a Orbetello, determinando la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua a tutte le utenze situate in località Neghelli e a Orbetello centro. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

In entrambi i casi, qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. Acquedotto del Fiora invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde di Acquedotto del Fiora, 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.