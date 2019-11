Denuncia in Prefettura di #SaveSaturnia «Il sindaco non risponde»

MANCIANO – Il comitato cittadino #SaveSaturnia ieri ha inoltrato una denuncia alla Prefettura di Grosseto per verificare «l’azione amministrativa della giunta comunale e del sindaco, a seguito della mai pervenuta risposta al documento protocollato dal comitato in comune nel mese di luglio».

«Secondo il regolamento comunale, il sindaco ha l’obbligo, entro 30 giorni, di rispondere a qualsiasi domanda o richiesta fatta dai cittadini regolarmente protocollata presso le sedi opportune. Il continuo silenzio del sindaco Mirco Morini, rispetto alle istanze più volte espresse da comitato #SaveSaturnia: nelle quali sono state semplicemente chiesti degli opportuni chiarimenti in merito al progetto del mega parcheggio, preventivato nella Piana del Mulino, e soprattutto sul futuro del sito naturalistico e patrimonio pubblico delle Cascate del Mulino. Questo continuo silenzio è un atto che dimostra totale mancanza di rispetto e trasparenza verso i membri del comitato e i 1350 firmatari della petizione.Ci siamo rivolti al prefetto per segnalare proprio il mancato adempimento a quello che è un dovere del primo cittadino, ovvero di fornire adeguate e consone risposte a quelle che sono le richieste dei cittadini, nei tempi previsti dalla legge».

«La totale chiusura da parte del sindaco rispetto ad un dialogo sereno e partecipativo nei confronti dei cittadini, inoltre, ci rende estremamente titubanti rispetto al suo operato, facendoci presumere che dietro a questo continuo languido silenzio si celi qualcosa di più – prosegue il comitato -. In attesa, di ricevere i dovuti chiarimenti da parte del nostro primo cittadino, il Comitato #SaveSaturnia sta elaborando un manifesto contenente nelle nostre proposte per un progetto alternativo per la gestione dell’area delle Cascate del Mulino: basato sui principi della tutela del patrimonio naturalistico, della valorizzazione e miglioramento delle risorse già presenti sul territorio e una promozione della gestione pubblica del sito naturale, al fine di produrre utili che devono essere reinvestiti nel territorio a beneficio di tutte la cittadinanza. Invitiamo inoltre a tutti quelli che fossero interessati e in particolare agli esperti del settore, a collaborare con noi per il progetto e a sostenerci attraverso la nostra campagna di tesseramento. Il nostro appello è rivolto a tutti perché solamente unendo le forze si può dare il giusto e meritato valore alla nostra terra».