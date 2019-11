Bombole e rifiuti abbandonati in strada: tolleranza zero. Scattano le multe

MONTEROTONDO MARITTIMO – Tolleranza zero a Monterotondo Marittimo nei confronti di chi abbandona i rifiuti per strada. In particolare, ad integrazione dell’ordinanza sulla raccolta differenziata del 23 maggio 2018, è stata emessa una nuova ordinanza, che stabilisce sanzioni da 100 a 600 euro per chi abbandona bombole esauste del gas, estintori o bombole di gas refrigerante.

Il Comune ricorda a tutti i cittadini che lo smaltimento di questa tipologia di rifiuto può essere effettuato esclusivamente dalle aziende autorizzate, per cui si raccomanda, una volta esaurito il contenuto, di riportare il “vuoto” al negozio in cui è stato effettuato l’acquisto.

“Il recupero e lo smaltimento di questa tipologia di rifiuto, se viene abbandonato per strada – spiega il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine – comporta per il Comune spese molto elevate, che ricadono inevitabilmente su tutti i cittadini. E questo non è giusto. Per cui abbiamo ritenuto indispensabile procedere con le sanzioni contro i trasgressori, al fine di eliminare definitivamente comportamenti incivili, che vanificano l’impegno dei cittadini e del Comune nella tutela dell’ambiente. A seguito dell’ordinanza scatteranno i controlli su tutto il territorio comunale. Oltre alla sanzione, i trasgressori si dovranno accollare anche tutte le spese di smaltimento e recupero del rifiuto”.