Black friday: farete acquisti in questi giorni? Ecco come avete risposto al nostro #InstaPoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per sapere come la pensa su alcune questioni di interesse generale. Domani è il Black friday, uno dei giorni più attesi dagli appassionati di shopping. Nei negozi, anche quelli di e-commerce, i prezzi dei prodotti sono ribassati e molte persone ne approfittano per fare i regali di Natale. Tanto atteso da alcuni quanto criticato da altri, vi abbiamo chiesto se avete fatto o farete acquisti in questi giorni.

Ma cosa è il Black friday? Il Black friday, tradotto “venerdì nero”, è la denominazione informale che negli Stati uniti è data al giorno seguente la festa del Ringraziamento, che si celebra il quarto giovedì di novembre. Dal 1952, infatti, il giorno successivo al Thanksgiving day è considerato l’inizio della stagione dello shopping natalizio, anche se il termine “Black friday” si è diffuso in anni più recenti.

L’espressione “venerdì nero” per alcuni sarebbe nata a Filadelfia e deriverebbe dall’intenso traffico stradale che si sviluppava nelle città durante questa giornata. Secondo altri, invece, farebbe riferimento ai libri contabili dei commercianti, che in questo giorno passavano dal colore rosso (perdite) al nero (guadagni). La prima traccia di Black friday risale comunque al 1924, quando la catena newyorchese Macy’s organizzò la prima parata per celebrare l’inizio dello shopping natalizio. Ma fu solo con il boom economico degli anni ’80 che questa tradizione commerciale esplose negli Stati Uniti e, successivamente, nel resto del mondo.

Dopo i negozi tradizionali, intorno al 2005, sono cominciati ad aggiungersi quelli online, creando una nuova ricorrenza, quella del Cyber monday, il lunedì dopo la festa del Ringraziamento, in cui gli sconti sono un’esclusiva dell’e-commerce.

I negozi si preparano all’appuntamento dell’ultimo venerdì di novembre con offerte speciali: alcuni hanno già predisposto campagne di sconto per tutta la settimana altri hanno avvisano i cliente dello sconto Black friday permettendo loro di perfezionare successivamente l’acquisto con l’obiettivo di attirare più clienti.

In Italia il Black Friday è diventato un evento radicato: si legge su l’Ansa.it che la società di consulenza Oliver Wyman, che ha condotto un sondaggio online in 12 paesi tra cui l’Italia, dove sono state intervistate 1.249, sottolinea che nel Belpaese quasi il 90% degli italiani parteciperà al Black friday e, di questi, l’83% aveva già partecipato negli scorsi anni.

Ma cosa cercano gli Italiani? dispositivi elettronici (per il 75% degli intervistati), seguiti da abbigliamento e calzature (56%) ed elettrodomestici (35%). In più della metà dei casi emerge una vera e propria pianificazione della spesa, ma il 40% degli intervistati dichiara che deciderà sul momento, probabilmente se attirato da un forte sconto.

Il canale online emerge chiaramente come il vincitore di questo appuntamento. Secondo la Oliver Wyman, il 70% degli italiani che acquisterà durante il Black friday utilizzerà esclusivamente il canale online, dove si aspetta di trovare sconti più elevati (per tre intervistati su quattro) rispetto ai negozi fisici. Difficile dire se questo corrisponde effettivamente alla realtà, ma rappresenta sicuramente la percezione dei consumatori. Gli Italiani, inoltre, percepiscono l’evento come estremamente legato al brand di Amazon: l’80% degli intervistati ha l’impressione che l’azienda di Seattle sia quella che lo pubblicizza.

In Italia il Black friday, assieme a tutta la settimana di sconti e promozioni speciali legata all’evento, secondo Codacons quest’anno genererà un giro d’affari che sfiorerà i 2 miliardi di euro, di cui 1,4 miliardi di euro di transazioni online, con una crescita prevista del +20% e un aumento del +13% di acquirenti rispetto al 2018.

E bene, questa tendenza rilevata dalla società Oliver Wyman sembra non calzare con il comportamento dei maremmani registrato dal nostro sondaggio. Tra i votanti, solo il 34,9% ha dichiarato che farà acquisti durante il Black friday 2019, a fronte del 65,1% che ha detto che non sfrutterà gli sconti del “venerdì nero” per le compere natalizie e non.