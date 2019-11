Balconi, finestre e vetrine addobbate: al via il contest “Illumina il Natale e coloralo”. Come partecipare

MONTE ARGENTARIO – Ultimi giorni per iscriversi al concorso indetto dalla Pro loco di Porto Santo Stefano “Illumina il Natale e … coloralo!” che invita ad addobbare il balcone, la finestra di casa, la vetrina del negozio con un allestimento luminoso e in stile natalizio.

Per partecipare occorre iscriversi entro il 30 novembre per telefono al 3384016323, tramite email a info@prolocomonteargentario.com o lasciando un messaggio nella cassetta della posta dell’InfoPoint in via Spaccabellezze 1. Quindi creare l’addobbo pronto per essere acceso alle 18 dell’8 dicembre e nelle sere successive. La foto dell’allestimento sarà poi pubblicata su Facebook e condivisa sulla pagina “Illumina il Natale e coloralo!”.

E’ previsto un concorso anche per i più piccoli: crea il tuo disegno di Natale e consegnalo a scuola. Fra tutti i disegni ogni scuola ne selezionerà dieci da sottoporre alla giuria per la scelta dei vincitori.

Tutti possono partecipare alla scelta dei migliori addobbi, basta prendere la mappa di tutti i partecipanti, disponibile dall’8 dicembre all’InfoPoint, passeggiare tra le vie del paese e poi votare il preferito sempre presso l’InfoPoint dal 9 al 15 dicembre dalle 10 alle 12. Tra i votanti, saranno estratti dei buoni acquisto del valore di 50 euro.

Mercoledì 18 dicembre alle 15 avrà luogo la premiazione nella sala consiliare del Comune. Alle venti abitazioni più votate andranno buoni da 100 euro e da 50 euro, mentre alle dieci attività commerciali scelte da un’apposita giuria andranno i buoni da 100 euro. Ai tre vincitori per ogni scuola scelti dalla giuria andranno i buoni da 50 euro; infine saranno estratti 10 buoni da 50 euro fra tutti i votanti.

Tutti i buoni erogati dovranno essere spesi nelle attività commerciali del paese per gli acquisti natalizi.

Maggiori informazioni sul sito www.prolocomonteargentario.it