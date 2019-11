Violenza di genere: a teatro il lavoro di Marco Bonini e Claudio “Bube” Iannuzzi: ecco il video di “Via dagli occhi”

ROCCASTRADA – Tutto esaurito ed oltre 250 persone, lunedì 25 novembre, al Teatro dei Concordi di Roccastrada per il lancio di “Via dagli occhi”, il singolo rock lirico della band “Bube” sostenuto e animato dalla coreografia originale di Marco Bonini, attore, autore e sceneggiatore che danza con Erika Benini per alzare l’allerta sul fenomeno della violenza di genere. Proprio in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne e con il sostegno della commissione Pari Opportunità del comune di Roccastrada è stato presentato il video del singolo.

Guarda e condividi il video di “Via dagli occhi”

Sul palco insieme a Claudio “Bube” Iannuzzi e alla sua band e a Marco Bonin, al tenore Federico Pistolesi e alla danzatrice Erika Benini sono saliti il consigliere regionale Leonardo Marras, il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola, i membri della commissione Pari Opportunità del comune di Roccastrada che hanno mostrato la scritta “No alla violenza sulle donne” e le rappresentanze di European Women Alliance, di Bagus e del Centro Antiviolenza Olympia de Gouges di Grosseto. “Ci sconvolge vedere come la violenza contro le donne sia un fenomeno ormai quotidiano, di dominio pubblico”, dichiara Claudio “Bube” Iannuzzi: “Per noi era fondamentale prendere posizione”. “Sono raggiante”, aggiunge Marco Bonini: “È stata una serata importante dove si sono poste le basi per un cambio culturale. Una nuova narrazione sulle identità di genere ha disperato bisogno di un lavoro coordinato tra gli artisti, megafono della cultura, le istituzioni e l’associazionismo attivo sul territorio. Ieri sera abbiamo fatto tutti la nostra parte, offendo nuovi racconti. E la società civile, i cittadini e i presenti hanno raccolto con entusiasmo”.