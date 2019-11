Raccolta (e distribuzione) di indumenti usati: la Croce rossa al fianco di chi ha più bisogno. Ecco quando

GAVORRANO – Due giorni al mese per raccogliere e distribuire indumenti usati. La Croce rossa di Gavorrano organizza la raccolta degli abiti usati. «Hai degli abiti che non usi più? Non buttarli – affermano i volontari -. Portali in Croce rossa, daremo loro nuova vita donandoli a chi ne ha più bisogno».

L’appuntamento, si per chi vuole consegnare il materiale sia per chi ha bisogno di ritirare abiti, è per il primo e terzo lunedì di ogni mese, dalle 16 alle ore 18, nella sede in via del Rifugio 2 a Gavorrano.

Per info, la pagina Facebook della Croce rossa italiana Comitato di Gavorrano e pagina Instagram: crocerossaitalianagavorrano_