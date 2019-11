Pallone d’Oro, chi è il favorito per il 2019?

Chi vincerà il Pallone d’Oro?

Come ogni anno, anche nel 2019, con l’avvicinarsi della fine del calendario, ben si ripropone il consueto quesito su chi avrà la meglio nella corsa alla competizione del premio più ambito da ogni calciatore.

Un quesito che nel 2019 sembra avere una risposta un po’ più incerta, valutato che il predominio del duo Messi – Ronaldo è sempre più in crisi, favorito dalla straordinaria prestazione dei Campioni d’Europa del Liverpool.

Come è andata negli ultimi anni

Ma andiamo con ordine. Nella lunga storia dei vincitori , dopo un decennio in cui il Pallone d’Oro è stato rimbalzato tra i piedi di Cristiano Ronaldo e quelli di Lionel Messi, il 2018 ha visto prevalere il centrocampista di Real Madrid e Croazia, Luka Modric.

Una vittoria che a qualcuno ha fatto storcere il naso – complice, probabilmente, anche il meccanismo di voto della competizione, che qui l’Insider ben ci riassume – e che rischia di creare qualche nuovo grattacapo nell’analisi dei risultati che verranno presto diramati.

A proposito, ma chi sono i favoriti del Pallone d’Oro 2019?

Chi sono i favoriti quest’anno

La corsa al Pallone d’Oro 2019 sembra essere ristretta a cinque giocatori. Due di questi sono talmente noti che non varrebbe la pena nemmeno riproporli: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo (ebbene si, ancora loro!), che i bookmaker internazionali danno rispettivamente accreditati di una quota pari a 2.25 per l’argentino, e di 16 per il portoghese.

Cristiano Ronaldo, dopo nove anni al Real Madrid, si è trasferito alla Juventus due estati fa alla ricerca di una nuova sfida, all’età di 33 anni. Vincitore dello Scudetto e in grado di di portare il Portogallo alla vittoria dell’Uefa Nations League, in realtà Ronaldo “paga” probabilmente l’essersi fermato prematuramente in Champions League, vedendo così piuttosto ridotte le possibilità di vincere l’ennesimo Pallone d’Oro. Le prestazioni di questa prima parte di stagione, per quanto non così negative come parte della stampa sta sottolineando, non hanno tuttavia aiutato.

Anche Lionel Messi ha fallito l’appuntamento con la Champions League ma, di contro, si è consolato con quanto accaduto in patria. Il Barcellona ha vinto ancora una volta La Liga, e Messi è stato il miglior marcatore in Europa, nonché colui che ha fornito il maggior numero di assist nella massima serie calcistica spagnola. Tuttavia, il crollo ad Anfield ha visto il Barcellona abbandonare la Champions League in quella che è stata una serata da dimenticare per i colori blaugrana, ma una delle più indimenticabili serate di calcio per tutti gli altri (il Liverpool partiva da uno 0-3, ma ha segnato 4 gol per sigillare una storica qualificazione). Sul palcoscenico internazionale, Messi ha poi subito un’altra uscita in semifinale: l’Argentina ha perso infatti 2 – 0 contro il Brasile nella Copa America a luglio, prima di battere il Cile nel terzo posto dei play-off.

Il vero favorito di questa edizione è però il vincitore della Champions League, con il Liverpool, Virgil Van Dijk. Ampiamente considerato come il miglior difensore centrale del mondo, stra pagato dal Liverpool, che nel 2018 ebbe la grande idea di stanziare buona parte del suo budget per aggiudicarsi le sue prestazioni, è proprio a Van Dijk che si deve l’aver trasformato quella che era una difesa vulnerabile a una delle difese tra le migliori d’Europa, con un’evoluzione culminata poi con il loro trionfo in Champions League nel giugno di quest’anno, dopo aver finito al secondo posto appena 12 mesi prima.

Gli altri favoriti sono ancora due giocatori del Liverpool: il portiere Becker e l’attaccante Salah. In entrambi i casi, però, si tratta di possibilità di aggiudicazione del trofeo particolarmente marginali, tali da restringere il campo dei grandi favoriti a uno dei tre noti, di cui sopra.

Ma andrà veramente così? O ci saranno delle sorprese?