“Occhio ai segnali”: incontro con le esperte sul tema delle violenza contro le donne

GROSSETO – Il Comune di Grosseto tiene alta l’attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne con un nuovo evento, in programma domani (giovedì 28 novembre). “Occhio ai segnali” è il tema dell’incontro che si terrà alle 15.30 nella Sala consiliare in piazza Duomo alla presenza dell’assessore alle Pari opportunità Chiara Veltroni e della Commissione comunale Pari opportunità; relatrici della conferenza saranno le psicologhe psicoterapeute Debora Pratesi e Ioana Alexandra Marin, che si soffermeranno sulla cosiddetta “violenza muta”, sulla violenza domestica, violenza di genere e violenza assistita.

Nel frattempo, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema, sono ancora esposti i

quadri e le scultore di alcuni artisti dell’associazione Agaf negli esercizi pubblici del centro storico; le opere, tutte dedicate alla donna,

saranno in mostra fino al 30 novembre. Questi gli artisti che hanno aderito: Manuela Spagnoli, Cinzia Innocenti, Monica Boschi, Paola Bardi, Anna Calamiti, Silvia Montecchi, Sandro Poggetti, Claudio Bindi, Mirko Federici, Donatella Battistini, Vanda Bertarelli, Monica Gorrieri,

Patrizia Zuccherini, Giuseppe di Mauro, Renata Massai, Gennarino Salvo, Olga Cascino, Raisa Fesic, Antonella Madioni, Raul Berrettini, Sabina Chiarello, Francesca Guastella, Vittorio Guastella, Federico Mattera, Elisabetta Da Ros. Con loro anche l’artista Federica Del Segato.

Fino al 30 novembre, infine, la facciata del Municipio nelle ore serali sarà illuminata di arancione, il colore che simboleggia la “Giornata

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.