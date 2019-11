Moreno Bellettini: «Sul dipinto il sindaco faccia sapere le intenzioni del Comune»

ROCCASTRADA – “Dopo aver aspettato un congruo tempo, – dice in una nota Moreno Bellettini, coordinatore del circolo FDI Roccastrada – e aver chiesto in giro senza ottenere delle risposte certe, i cittadini di Torniella allarmati per la ‘scomparsa’ di un dipinto, da sempre custodito nella cappella del cimitero della frazione, si sono rivolti al nostro circolo di Fratelli d’Italia affinché ci facessimo portavoce di questa istanza”.

“Quel dipinto, – prosegue Bellettini – da sempre è stato parte integrante del patrimonio religioso e affettivo della comunità di Torniella. Adesso, l’opera reclamata, si trova da diverso tempo presso la sede della biblioteca comunale, e al momento non si conosce quando la stessa opera ritornerà nella frazione”.

“I cittadini pertanto, – continua l’esponente di Fratelli d’Italia Roccastrada – vista che l’assenza di questa importante opera si protrae nel tempo, oltre che essere molto preoccupati, chiedono al sindaco e all’amministrazione comunale, quando pensano di far rientrare il quadro in oggetto, nella sede dove è sempre stato.

“Noi di FDI, – conclude Moreno Bellettini – da sempre vicini e sensibili alle istanze dei cittadini, vorremmo proporre a Sindaco e giunta di collocare l’opera, visto anche le non buone condizioni in cui versa il cimitero comunale, all’interno della chiesa parrocchiale della frazione, così da dare la massima soddisfazione ai cittadini di Torniella i quali sono da sempre molto affezionati a questo loro dipinto a sfondo religioso”.