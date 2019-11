Microcredito: a Follonica i prestiti di solidarietà per chi è in difficoltà

FOLLONICA – Firmata questa mattina la convenzione tra la società Microcredito di Solidarietà e il Comune di Follonica per la costituzione di un fondo a garanzia della concessione di prestiti a soggetti in stato di necessità per favorire progetti di inclusione sociale e finanziaria.

Il microcredito è rivolto alle persone che non ricevono un credito bancario e si trovano in una situazione di difficoltà economica momentanea, di quelle che possono capitare nella vita, come un problema di salute, la perdita di lavoro temporaneo o una spesa improvvisa.

«Con l’accordo siglato oggi con il Microcredito di Solidarietà – afferma l’assessore Alessandro Ricciuti – si dà una risposta concreta alle famiglie in temporanea difficoltà, con l’accesso ad un piccolo finanziamento, che può consentire di traghettare verso una nuova fase di “normalità” finanziaria, diventando così anche uno strumento di prevenzione dell’usura. Quest’amministrazione sta operando secondo una logica di attenzione agli ultimi ed alle marginalità e in questo senso anche il microcredito diventa uno strumento di sussidiarietà per chi rischia di trovarsi in posizione di marginalità sociale».

Lo sportello sarà aperto ogni mercoledì mattina dalle ore 9 alle 13 al piano terra del Comune di Follonica e sarà gestito da un gruppo di volontari, tutti ex bancari, che offriranno il proprio tempo e la loro consulenza gratuita per istruire le pratiche alle persone che si rivolgeranno allo sportello.

La convenzione prevede la disposizione di un “plafond” per la concessione di finanziamenti di importo unitario non superiore a 2mila euro, con durata massima di 36 mesi, per ciascuna richiesta. I destinatari del finanziamento dovranno essere esclusivamente residenti nel Comune di Follonica, tra i 18 e i 75 anni, che non presentano i requisiti richiesti dal canale bancario tradizionale, ma che siano comunque in grado di impegnarsi nel rimborso del prestito: persone e famiglie che devono fronteggiare spese straordinarie come spese sanitarie, bollette, utenze, affitti arretrati, spese per gli studi dei figli o per acquistare un’autovettura usata; in generale per far fronte alle necessità quotidiane.

«L’accordo raggiunto oggi con il Comune di Follonica ci rende molto orgogliosi – ha commentato Vittorio Stelo, presidente della società – e conferma gli obiettivi che Microcredito di Solidarietà si è posto per potenziare il nostro impegno a favore delle persone fisiche e del sociale ed estendere la collaborazione con enti ed istituzioni destinatarie di tante istanze di difficoltà nei nostri territori. Microcredito di Solidarietà ha dimostrato negli anni di poter rappresentare un importante punto di riferimento, non solo nell’erogazione di finanziamenti a favore di soggetti bisognosi, ma anche nell’ascolto e nella consulenza gratuita offerta nei casi in cui non è stato possibile arrivare alla concessione del prestito richiesto».