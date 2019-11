GROSSETO – Incidente in città poco dopo le 13. Allo snodo tra via Mameli e via Matteotti una persona è stata investita sulle strisce pedonali. Sull’incidente gli operatori sanitari del 118 e la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.

