GROSSETO – Incidente stradale questa mattina, a Grosseto. In viale Europa un uomo, in sella ad uno scooter, si è scontrato con un’auto. Ancora da stabilire la dinamica dell’incidente. L’uomo, 32 anni, originario di Monte Argentario, è stato soccorso dagli operatori del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente la Polizia municipale.

