“Comune Vicino” in tempo reale attraverso WhatsApp. Anche le notizie delle allerte meteo

ROCCASTRADA – Un servizio di messaggistica in tempo reale attraverso l’applicazione WhatsApp per informare i cittadini su emergenze, allerte meteo, servizi e iniziative promosse dall’amministrazione comunale su tutto il territorio. E’ quello attivato da circa due anni dal Comune di Roccastrada con il nome “Comune Vicino” e aperto a tutti i cittadini residenti o con dimora stabile sul territorio roccastradino. Per aderire è sufficiente registrarsi al numero 335-6620498. Il servizio è gratuito e attualmente conta circa 650 iscritti.

“Il servizio di messaggistica istantanea attraverso WhatsApp – spiega Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada – consente di informare in tempo reale i cittadini su allerte meteo, avvisi di protezione civile, emergenze, viabilità e servizi a loro rivolti, insieme ad altre notizie da segnalare su Roccastrada e le sue frazioni. Grazie alle nuove tecnologie – aggiunge Limatola – abbiamo rafforzato il rapporto diretto fra Comune e cittadini che curiamo ogni giorno e che abbiamo anche intenzione di intensificare nel prossimo futuro con altri canali di comunicazione già esistenti, oltre ai momenti di incontro e di dialogo fra l’amministrazione comunale e la comunità, che continueranno a esserci con la massima disponibilità”.

Modalità di iscrizione. Per iscriversi a “Comune Vicino” è sufficiente inviare un messaggio attraverso l’applicazione WhatsApp al numero 335-6620498 con il testo “Attiva Comune Vicino”. La registrazione sarà confermata ai richiedenti da un messaggio di benvenuto contenente il link alle policy del servizio, che sarà attivo solo come canale di comunicazione dal Comune verso i cittadini su temi di interesse pubblico e non risponderà a messaggi o telefonate in arrivo da parte degli utenti registrati. Il servizio potrà essere disattivato in qualsiasi momento, inviando un messaggio allo stesso numero, 335-6620498, con il testo “Disattiva Comune Vicino”.