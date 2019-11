A Paganico torna “Accendiamo il Natale”: mercatini, trekking, vin brulè e musica. Il programma

PAGANICO – Domenica 1 dicembre, a Paganico torna la sesta edizione di “Accendiamo il Natale”, una giornata ricchissima di attrazioni organizzata dal comune di Civitella Paganico per dare il via alle festività natalizie.

Nel centro storico di Paganico, dalla mattina, ci saranno i mercatini di artigianato e prodotti tipici mentre alle 12 sarà inaugurata la nuova “Casa di Babbo Natale”, realizzata dai cittadini in collaborazione con il Comune, che si potrà visitare fino alla Befana, durante i fine settimana e nei giorni festivi. Sempre la mattina, per gli amanti dello sport, Trekking Paganico organizza una camminata attraverso gli Usi di Paganico: due percorsi di facile e media intensità con punto ristoro. La partenza è prevista alle 8:30 da Piazza della Vittoria con rientro in mattinata. (Si raccomandano scarpe da trekking, acqua e impermiabile).

Nel pomeriggio, alle 14, spazio all’intrattenimento per i bambini con i giocolieri della compagnia “FoolCircus”; successivamente, alle 15, la “Magicaboola Brass Band” animerà le vie del paese alternando diversi stili di musica (jazz, blues, hip hop, funk, canzone popolare) a coreografie divertenti. E poi, ancora, vin brulè, polenta e l’accensione delle luci di Natale.

Alle 18 il divertimento continua con la musica esplosiva dei “The Shakers”. Il gruppo, attivo da più di dieci anni, farà ballare il pubblico a ritmo di rock’n roll anni ’50 arricchito da un’impronta decisamente country. Energia e passione rendono ogni concerto uno spettacolo per appassionati del rock.

«Ogni prima domenica di dicembre, dal 2014, apriamo le festività con “Accendiamo il Natale”, un appuntamento che nel corso degli anni è cresciuto, divenendo sempre più importante per numero di visitatori. – commenta il sindaco di Civitella Paganico Alessandra Biondi –. L’anno scorso l’evento ha riscosso grande successo con oltre un migliaio di visitatori venuti anche da fuori per visitare la Casa di Babbo Natale, un’idea che si è concretizzata grazie alla preziosa collaborazione della comunità di Paganico. Visto il riscontro positivo da parte di grandi e piccini, quest’anno riproporremo la Casa di Babbo Natale in una veste rinnovata, avvalendoci ancora una volta della genialità, creatività e passione dei nostri concittadini che da oltre un mese si stanno impegnando per la sua realizzazione».

«Anche quest’anno ci saranno tante sorprese per i bambini che, più di tutti, sentono la magia del Natale – aggiunge Lorenzo Rossi, vicesindaco con delega agli eventi e spettacoli –. Inoltre abbiamo arricchito il programma con musica e concerti per intercettare un pubblico più variegato».

«Cercheremo insomma – conclude Alessandra Biondi – di offrire, anche per il 2019, un evento di qualità che sia un momento di gioia e di allegria per tutti e rappresenti la degna apertura del calendario di eventi che la comunità di Civitella Paganico, l’amministrazione e le associazioni intendono realizzare per uno dei periodi più significativi dell’anno in cui ognuno sente il bisogno di sentirsi meno solo».

Il calendario completo con tutti gli eventi fino al 6 gennaio sarà pubblicato nei prossimi giorni. Per info: pagina FB del Comune di Civitella Paganico oppure Ufficio del Comune al numero 0564/900409.