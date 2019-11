277mila per piazza Galeazzi: riqualificazione della zona davanti al Sacro Cuore. Il progetto

GROSSETO – Da vuoto urbano a piazza: è questa l’ambizione del progetto che il Comune ha voluto per riqualificare l’area davanti alla cattedrale del Sacro Cuore, lungo viale delle Pace a Grosseto.

Una progettazione unitaria, che prevede il recupero della viabilità pedonale e la valorizzazione dei degradati spazi a verde. Basilica e piazza diventeranno così un unicum architettonico, collegate da un percorso trasversale: una vera e propria passeggiata che unisce architettura, arte e giardini verdi, dedicati alle quattro stagioni. La fontana sarà ristrutturata e recupererà la funzione di fulcro e cerniera della piazza che vedrà, tra l’altro, nuove aree verde, nuova illuminazione al led, nuovi spazi ludici.

Il progetto trae ispirazione dall’irregolare forma geometrica della piazza: il collegamento tra via della Pace e via Galeazzi sarà garantito da un nuovo marciapiede perimetrale di 4 metri di ampiezza. La scelta dei materiali sarà, per tipologia e cromatismo, in sintonia con le altre realtà recentemente realizzate nei limitrofi contesti urbani. L’arredo, infine, terrà particolarmente conto delle esigenze di persone con limitate capacità motorie.

“Si tratta di un progetto di qualità realizzato interamente dai professionisti del Comune – spiegano il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale -: vogliamo dare bellezza e decoro ad un angolo di Grosseto che, oltre ad essere localizzato in un luogo di grande transito della città, è importante perché ricuce il tessuto urbano con uno dei più importanti monumenti che abbiamo: la piazza futura vuole riconoscere il valore ad un luogo di fede come il Sacro Cuore. Per questo, vogliamo ringraziare la Curia per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro progetto”.

I lavori, con un costo complessivo di 277mila euro, partiranno entro il giugno 2020.