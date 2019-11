Visita a Coverciano e al centro Coni di Formia per gli studenti del Fossombroni

COVERCIANO – Il bagaglio degli studenti del Fossombroni a indirizzo sportivo si arricchisce di nuove esperienze. I ragazzi delle classi terze della scuola di via Sicilia hanno intensificato i moduli relativi alle uscite didattiche. Una delle tappe significative del percorso ha portato gli studenti a Coverciano, sede della nazionale italiana di calcio. I ragazzi del Fossombroni sono stati impegnati in una seduta di allenamento sotto la guida a cura del settore tecnico della Figc.

Tra le esperienze di spessore anche la visita al centro Coni di Formia, sede degli allenamenti dell’indimenticato Pietro Mennea. Gli studenti hanno svolto attività di atletica leggera e scherma, approfittando della presenza di Vitalij Petrov per conoscere uno dei più grandi tecnici del salto con l’asta. Petrov, infatti, è stato allenatore di Bubka, Isinbayeva e Gibilisco, tutti atleti che ha portato alla vittoria del titolo mondiale, oltreché, nel caso dei saltatori russi, anche all’oro olimpico e al record del mondo di specialità. Le attività hanno permesso agli studenti di conseguire 9 ore del modulo Pcto (percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento), ovvero l’ex alternanza scuola-lavoro.