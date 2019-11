FOLLONICA – Una maschera bianca sul volto, una candela arancione, una sfilata silenziosa per ricordare le donne vittime di femminicidio. Si è svolta ieri sera a Follonica la manifestazione “Orange the world” organizzata dal Soroptimist nel giorno contro la violenza sulle donne. Le donne (e non solo loro) sono giunte sino a piazza Sivieri, dove l’obelisco illuminato di arancione ha fatto da cornice ad un momento di riflessione, per non dimenticare. Qui ogni donna ha letto nome ed età di una donna uccisa. Alla sfilata hanno partecipato il sindaco Andrea Benini, le donne dell’associazione antiviolenza Olympia de Gouges – Punto di Ascolto di Follonica e tanti follonichesi.

