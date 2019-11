Senzuno unico team a punteggio pieno, al Paganico il big match con il Montemerano

GROSSETO – Cinque su cinque. Il Senzuno vince ancora, liquidando con facilità il Ribolla, 3-0, e resta l’unica squadra a punteggio pieno nel campionato amatoriale Uisp. Cambio al vertice nell’altro raggruppamento.

Nel girone Nord del torneo elite i follonichesi scattano a +3 sul Montemazzano che dopo essere stata l’unica squadra tra le big a giocare – e vincere – nell’ultima giornata funestata dal maltempo vede rinviato il match sul campo dell’Atletico Grosseto. Il terzo incomodo nella lotta al vertice è sicuramente il Gavorrano, che liquida il Torniella in un match sempre molto intenso e vola a 12 punti, raggiungendo il Montemazzano. A quota 12 c’è anche il Massa, che che si mantiene tra le primissime grazie al successo all’inglese sulla Disperata. Basta un gol al Chiusdino per ottenere un’affermazione pesantissima, in ottica playoff, sul Boccheggiano.

Nel girone Sud cambia la capolista. Il Paganico vince il big match di Montemerano: pirotecnico 3-2 che permette agli ospiti si scavalcare i rivali e volare al comando. Un risultato che fa piacere anche alla Polverosa: blitz all’Argentario e terzo posto a soli 3 punti dalla vetta. La situazione resta comunque molto fluida, con il Seggiano che perde una ghiotta occasione restando impantanato nel match casalingo contro il Vetulonia. Sale l’Alberese, rotondissimo 4-1 nei confronti dell’Alberese, bene il Campagnatico, 2-0 alla New Team, arriva anche il primo successo stagionale del Magliano contro il Sant’Angelo.

Quinta giornata

Girone Nord

Gavorrano-Torniella 3-1

Senzuno-Ribolla 3-0

Chiusdino-Boccheggiano 1-0

Massa-Disperata-2-0

Atletico Grosseto-Montemazzano rinviata

Riposa: Chiusdino

Classifica

Senzuno 15

Montemazzano 12

Massa 12

Gavorrano 12

Chiusdino 6

Torniella 5

Ribolla 4

Disperata 3

Venturina 3

Boccheggiano 1

Atletico Grosseto 0

Girone Sud

Campagnatico New Team 2-0

Argentario-Polverosa 1-2

Sant’Angelo-Magliano 0-3

Montemerano-Paganico 2-3

Seggiano-Etrusca 0-0

Alberese-Granducato 4-1

Classifica

Paganico 12

Montemerano 10

Polverosa 9

Seggiano 8

Alberese 7

New Team Marsiliana 7

Etrusca Vetulonia 7

Argentario 6

Granducato 6

Campagnatico 6

Magliano 3

Sant’Angelo 2