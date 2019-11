Quinto successo di fila per gli Under 16 del Golfo Rugby, Under 14 vincenti senza subire mete

SCARLINO – Ancora una vittoria per la compagine Under 16 della Rufus Rugby, impegnata domenica scorsa nella partita di ritorno contro i pari età del Firenze 1931_2. A causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi, la partita è stata giocata, come ormai da qualche turno, su un campo molto pesante che non ha consentito una fluida circolazione di palla anzi al contrario, ha provocato molti errori da una parte e dall’altra.

Confermata completamente la superiorità del Rufus/Golfo dimostrata all’andata, tanto che già nella prima frazione i ragazzi di Properzi e Pieri avevano già raggiunto il bonus offensivo realizzando quattro mete con Pesucci (2), Passoni e Fedi. Il copione non è cambiato nella ripresa tanto che il punteggio finale è stato di 36 a 0.

Con questa vittoria, la quinta consecutiva, ai cinghialotti basta 1 punto nella prossima gara, che sarà in trasferta a Colle Val d’Elsa contro le Manticore, per aggiudicarsi il primo posto nel girone a 4 squadre. Questi i ragazzi scesi in campo: Passoni, Beconi, Sabatini, Fonzo, Frati, Fedi, Corridori, Pesucci, Morelli, Silvestri, Bartolommei, Nanni, Tesi, Esposito, Clase, Montomoli, Porrta, De Grazia, Ceci, Properzi.

Ottima giornata per i ragazzi della Under 14 Legione Tirreno impegnati in un triangolare a Torre del Lago e contro il Cecina Rugby ed i Titani Viareggio. In entrambe le gare i ragazzi sono riusciti ad imporsi non subendo alcuna meta. Nel primo incontro i ragazzi allenati da Sebastiano Ardita e Marco Ciurli hanno fissato il punteggio sul 38 a 0 pur non giocando in maniera fluida ma sfruttando al meglio delle azioni individuali.

Nel secondo match il punteggio finale è stato di 39 a 0 e, seppur il punteggio dica il contrario, è stata una gara molto combattuta , in cui i Legionari hanno espresso un bel gioco ed una difesa molto buona anche sulla linea di meta. Il prossimo impegno sarà domenica 15 dicembre in trasferta contro il CUS Pisa.

Questi i ragazzi scesi in campo: Berti, Biagioni, Ferretti, Fontana, Francalacci, Giorgi, Hadamik, Palazzi, Berretti, Chemko, Ciurli, D’Angelo, Gianfaldoni, Guadagnolo, Marchese, Martin, Mellini e Ricci.