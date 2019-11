Non risponde al figlio: i vigili entrano dalla finestra con l’autoscala

GROSSETO – L’hanno trovato priva di sensi sul letto. Una donna di 88 anni che abita a Grosseto da qualche ora non rispondeva alle chiamate del figlio che ha allertato i vigili del fuoco.

In breve tempo i vigili, grazie all’autoscala, hanno raggiunto una delle finestre dell’appartamento, al terzo piano di un palazzo di via Liri, e sono riusciti ad entrare in casa. Una volta dentro hanno trovato la donna in camera da letto. Probabilmente ha accusato un malore, ma grazie all’intervento dei vigili è stato possibile affidarla alle cure dei medici del 118.