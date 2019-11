L’almanacco del Giunco: il 26 novembre attacco di Pearl Harbor e la prima del film Casablanca

GROSSETO – Martedì 26 novembre, San Leonardo francescano, il sole sorge alle 7.24 e tramonta alle 16.39. Accadeva oggi:

43 a.C. – Viene formato il Secondo triumvirato fra Ottaviano Augusto, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido

1402 – Dopo il matrimonio per procura del 21 maggio, si celebra il matrimonio effettivo tra Martino I di Sicilia e Bianca di Navarra presso la cattedrale di Palermo

1461 – Un violento terremoto devasta L’Aquila

1778 – Nelle Isole Hawaii, il capitano James Cook diventa il primo europeo a scoprire Maui

1805 – Apertura ufficiale dell’Acquedotto Pontcysyllte di Thomas Telford

1825 – All’Union College di Schenectady, un gruppo di studenti forma la Kappa Alpha Society, è la prima confraternita universitaria

1842 – Viene fondata negli Stati Uniti l’University of Notre Dame

1863 – Guerra di secessione americana: a Mine Run le forze dell’Unione, guidate dal generale George Meade, prendono posizione contro le truppe confederate guidate dal generale Robert E. Lee

1864 – Charles Dodgson (meglio noto come Lewis Carroll) invia il manoscritto di Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie ad Alice Liddell

1865 – Guerra delle isole Chincha: Nella battaglia di Papudo la flotta spagnola sconfigge la flotta peruviana

1917

– Viene formata la National Hockey League, composta da Montreal Canadiens, Montreal Wanderers, Ottawa Senators, Quebec Bulldogs, e Toronto Arenas

– Si conclude la prima battaglia del Piave con una importante vittoria difensiva degli italiani contro gli austro-tedeschi

1922

– La pellicola Toll of the Sea debutta come primo film ampiamente distribuito ad usare il Technicolor a due toni

– L’archeologo Howard Carter entra, insieme al suo compagno di ricerca Lord Carnavon, per la prima volta nella tomba del faraone Tutankhamon dopo 3mila anni

1941

– Il presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt firma un decreto che stabilisce il quarto giovedì di novembre come giorno del ringraziamento negli Stati Uniti

– Seconda guerra mondiale: gli Stati Uniti inviano un Ultimatum all’Impero giapponese (vedi: Nota Hull)

– Seconda guerra mondiale: una flotta di sei portaerei comandate dal viceammiraglio giapponese Chūichi Nagumo lascia la Baia di Hitokappu con destinazione Pearl Harbor, sotto uno stretto silenzio radio

1942 – Prima del film Casablanca all’Hollywood Theater di New York

1949 – L’assemblea costituente indiana adotta la costituzione dell’India

1950 – Guerra di Corea: truppe della Repubblica Popolare Cinese in Corea del Nord lanciano un massiccio contrattacco contro le forze della Corea del Sud e degli Stati Uniti (Battaglia di Chosin Reservoir), mettendo fine al pensiero di una rapida soluzione del conflitto

1965 – Nella base di lancio di Hammaguira nel Deserto del Sahara, la Francia lancia un razzo Diamant-A, con a bordo il suo primo satellite artificiale, l’Asterix-1, è la terza nazione ad andare nello spazio esterno con un proprio razzo

1968 – Guerra del Vietnam: il pilota di elicotteri dell’aviazione statunitense James P. Fleming salva un’unità delle forze speciali inchiodata dal fuoco dei Viet Cong: verrà premiato con la Medal of Honor

1973 – La Mauritania aderisce alla Lega araba

1977 – La televisione inglese assiste all’interferenza di Vrillon: per alcuni minuti le trasmissioni vengono interrotte da un messaggio in lingua inglese, nel quale si parla di una presunta civiltà aliena

1980 – Iniziano le riprese del film Gandhi

1983 – A Londra, 6.800 lingotti d’oro, per un valore di quasi 26 milioni si sterline, vengono rubati dal caveau della Brinks Mat all’Aeroporto di Heathrow

1985 – Il presidente statunitense Ronald Reagan firma il contratto per cedere i diritti della sua autobiografia alla Random House per la cifra record di 3 milioni di dollari

1986 – Scandalo Iran-Contra: il presidente statunitense Ronald Reagan annuncia i membri di quella che diverrà nota come la Commissione Tower

1991 – Uscita del CD “Dangerous” di Michael Jackson

1996 – La Juventus vince la sua seconda Coppa intercontinentale battendo 1 – 0 il River Plate grazie alla rete di Alessandro Del Piero

1998 – Tony Blair è il primo primo ministro del Regno Unito a tenere un discorso nel parlamento della Repubblica d’Irlanda

2003 – Ultimo volo di un Concorde

2004 – In Cina muore, poche ore dopo la nascita, il primo bufalo acquatico clonato. Il responsabile del progetto, il dottor Shi Deshun, spiega che dopo 342 giorni di gestazione ed un parto cesareo, l’animale era nato sano, ma la perdita di troppo sangue a causa del taglio del cordone ombelicale ne ha provocato la morte.

2008 – A Mumbai dalle 22:30 inizia una serie di attentati terroristici rivendicati dall’organizzazione terrorista islamica Mujahideen del Deccan e che provocheranno circa 195 morti e 300 feriti

2011 – Lancio del rover marziano Curiosity dal Kennedy Space Center

2018 – La sonda Lander Insight atterra su Marte alle ore 19.54 UTC

Fonte: il.wikipwdia.org