Incidente in città: una persona ferita incastrata nell’auto

GROSSETO – Una persona è rimasta incastrata all’interno della propria auto nell’incidente avvenuto questa sera in via della Repubblica a Grosseto. Nello scontro sono rimaste coinvolte due macchine. Una persona è rimasta ferita nell’incidente, ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre la persona dalle lamiere. Sul posto anche il 118 che ha preso in carico la persona ferita, e la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.