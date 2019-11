ROCCASTRADA – È stata inaugurata questa mattina a Roccastrada la nuova caserma dei Carabinieri che dopo sei anni sono tornati con un presidio fisso nel capoluogo del Comune.

Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione di gran parte della comunità di Roccastrada, hanno partecipato insieme al sindaco Francesco Limatola, il comandante della Legione Carabinieri Toscana Generale di Brigata Massimo Masciulli, il comandante provinciale dei Carabinieri Tenente Colonnello Carlo Bellotti e gli altri rappresentanti dell’Arma sul territorio.

“L’Amministrazione Comunale ha sempre operato – queste le parole del sindaco Francesco Limatola – per rispettare l’impegno preso con la comunità locale di mettere a disposizione dell’Arma un edificio idoneo ad ospitare il suo ritorno a Roccastrada. Ringrazio sentitamente la Prefettura di Grosseto ed il Comando Provinciale dell’Arma – prosegue Limatola – per la collaborazione e la sinergia messa in campo, finalizzate a restituire alla comunità di Roccastrada questo importante presidio per la sicurezza dei cittadini come obiettivo comune e condiviso”.

Presenti alla cerimonia anche il prefetto di Grosseto Cinzia Torraco, il questore Domenico Ponziani, il presidente del consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, il consigliere regionale Leonardo Marras e i sindaci dal territorio.