Calcio a 7, Pizzeria la Macrilela e Ristorante Il Veliero finalisti di Coppa Italia

GROSSETO – Ristorante Pizzeria La Macrilela e Ristorante Il Veliero si sfideranno in finale di Coppa Italia Csen over 35. I Veterani Sportivi vengono eliminati incredibilmente dopo aver vinto la semifinale di andata per 3-1, mentre nell’altra semifinale La Stecca (già ko per 6-1) ha alzato bandiera bianca 5-3. Il risultato più incredibile è il successo del Ristorante Il Veliero che all’ultimo secondo si è imposto 7-4 sui Veterani Sportivi, ribaltando la sconfitta per 3-1 dell’andata. Una punizione all’ultimo secondo ha regalato il passaggio del turno ai lagunari che si erano ritrovati sotto 3-1, ma hanno saputo reagire con le reti di Di Tonno, Wongher e Monaci, tutti autori di una doppietta, e Podestà. Nell’altra semifinale vittoria per 5-3 della Macrilela contro La Stecca: pronostico rispettato con il poker di Mauro che non ha lasciato scampo a La Stecca.

Veterani Sportivi-Ristorante Il Veliero 4-7

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Nardi, Patterlini, Spampani, Penco, Saleppico, Savelli, Valente, Turchetti, Niccolai, Sonnini.

RISTORANTE IL VELIERO: Di Roberto, Di Tonno, Bonucci, Bruni, Fortunati, Cappelloni, Wongher, Podestà, Monaci.

Marcatori: 3 Spampani, Valente; 2 Di Tonno, 2 Wongher, 2 Monaci, Podestà.

Ristorante Pizzeria La Macrilela-La Stecca 5-3

LA MACRILELA: Canu, Benincasa, Cozzolino, Di Lorenzo, Mauro, Lopez, Riso, Rotondo, Tammaro.

LA STECCA: Villani, Cantalino, Foglia, Sacchini, Cuneo, Battistini, Fanfani, Biagetti.

Marcatori: 4 Mauro, Benincasa; Battistini, Cantalino, Sacchino.