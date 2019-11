Bagno di folla per le formazioni della Gea all’Aurelia Antica Multisala

GROSSETO – Si rinnova giovedì 28 alle 17,30, nella sala principale dell’Aurelia Antica Multisala, l’appuntamento ormai tradizionale della presentazione delle squadre della Gea Basketball. Nel cinema che si trova all’interno del centro commerciale si daranno appuntamento tutte le formazioni che partecipano ai campionati federali.

Per la società del presidente David Furi questa in corso è un’annata record, in termini di squadre. La Gea è presente sul parquet con tre formazioni seniores che militano in serie B femminile, serie C silver e Prima divisione maschile; tre giovanili tra i maschi, Under 18 gold, Under 15 silver e Under 13; due quintetti femminili, Under 16 e Under 14. A questi vanno aggiunti tre squadre tra Aquilotti e Gazzelle e una di Scoiattoli, che sono i più piccoli. In totale sono dodici rose, con 40 nuovi tesserati per il minibasket, grazie all’ottimo lavoro di promozione nei campini della Polisportiva Gorarella in via Del Sarto e ovviamente per merito degli indimenticabili successi delle due formazioni maggiori, che nella passata stagione hanno conquistato una storica promozione dalla serie C alla serie B femminile, dopo aver messo a tacere in finale la corazzata Pielle Livorno (imbattuta prima di trovarsi di fronte le ragazze di Luca Faragli e David Furi) e dalla serie D alla serie C silver, con il coach Pablo Crudeli, dopo aver dominato la regular season ed aver perso una sola partita nelle sette disputate nei playoff.

Successi che, uniti alla Coppa Toscana conquistata dagli Under 18, sono valsi anche la conquista del Premio Panathlon 2019 (“Top club del basket” è stato impresso nel trofeo), consegnata dal presidente del Panathlon Grosseto Armando Fommei e dall’assessore Fabrizio Rossi, ex giocatore di basket, che ha garantito la sua presenza alla festa della Gea all’Aurelia Antica. In sala ci saranno anche alcuni sponsor che hanno legato il nome e il marchio al sodalizio maremmano, ma anche partner come l’Asd Le Rocce di Bagno di Gavorrano.