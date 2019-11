Al via la stagione teatrale a Pitigliano: da Pirandello a Beckett, Da Patroni Griffi al dramma di Cassandra

PITIGLIANO – Prende il via mercoledì 27 novembre la vendita degli abbonamenti alla stagione teatrale 2019-2020 del Comune di Pitigliano. Il primo spettacolo si terrà sabato 14 dicembre, alle 21, al Teatro Salvini con uno strepitoso Giovanni Scifoni in “Santo Piacere: Dio è contento quando godo”, per la regia di Vincenzo Incenzo.

Domenica 19 gennaio, alle 17 e 30, sarà la volta di Nicoletta Braschi e Andrea Renzi in “Giorni Felici” di Samuel Beckett.

Sabato 1 febbraio, alle 21, la stagione teatrale prosegue con lo spettacolo “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, con Giorgio Colangeli, Pietro De Silva, Valentina Perrella, Cristina Todaro, Alessandro Giova, Diego RIfici, Alessandro Solombrino e con Francesco Petit-Bon, per la regia di Giancarlo Nicoletti.

Sabato 7 marzo, alle 21, “Persone naturali e strafottenti” di Giuseppe Patroni Griffi, con Marisa Laurito, Giovanni Anzaldo, Filippo Gili e Federico Lima Roque, per la regia di Giancarlo Nicoletti.

Ultimo spettacolo domenica 22 marzo, alle 17 e 30: “Cassandra o del tempo divorato”, drammaturgia a cura di Elisabetta Pozzi con il contributo di Massimo Fini per la regia di Elisabetta Pozzi.

“La stagione teatrale rappresenta il momento centrale della nostra proposta culturale – commenta Irene Lauretti, assessore comunale alla Cultura – per questo, abbiamo scelto spettacoli che non si limitino a coinvolgere lo spettatore, ma consentano di lasciare ampio spazio alla riflessione. Dopo il successo dello scorso anno abbiamo confermato anche quest’anno la positiva collaborazione con la Fondazione Caffeina Cultura e con il Centro Culturale Fortezza Orsini. In tutto sono 5 gli spettacoli teatrali che ci accompagneranno da dicembre fino a marzo”.

Dove acquistare gli abbonamenti: alla Biblioteca comunale Zuccarelli, piazza della Fortezza, da mercoledì 27 novembre nei seguenti giorni: il lunedì dalle 15 alle 18; il mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; il giovedì dalle 10 alle 13 e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Info: 0564 616833.

La prevendita dei singoli biglietti sarà effettuata la settimana antecedente allo spettacolo telefonando al 350-0382685 il lunedì e dal mercoledì al sabato nei seguenti orari: 10-13 e 17:30-19:30. Il biglietto potrà inoltre essere acquistato il giorno prima dello spettacolo al teatro Salvini nei seguenti orari: dalle 10 e 30 alle 12 e 30 e dalle 15 e 30 alle 17 e 30.

TEATRO SALVINI

PITIGLIANO

STAGIONE TEATRALE 2019 – 2020

SABATO 14 dicembre 2019

ore 21.00

Santo Piacere: Dio è contento quando godo

di e con Giovanni Scifoni

regia di Vicenzo Incenzo

Non c’è sesso senza amore è solo il riff di una canzone o una verità assoluta?

Come la mettiamo con il VI Comandamento?

Tutti dobbiamo fare i conti con la nostra carne e troppo spesso i conti non tornano.

Anima e corpo sono in guerra da sempre, alla ricerca di una agognata indipendenza. Noi, credenti, bigotti o atei incalliti, continuiamo ad inciampare nelle nostre mutande, tra dubbi e desideri.

Scifoni ha un piano: porre fine all’eterno conflitto tra Fede e Godimento e fare luce su una verità definitiva e catartica, dove l’anima possa ruzzolarsi sovrana nel sesso e il corpo finalmente abbracciare l’amore più puro, in grazia di Dio.

DOMENICA 19 gennaio 2020

ore 17.30

Giorni Felici di Samuel Beckett

con Nicoletta Braschi e Andrea Renzi

regia di Andrea Renzi

Nicoletta Braschi è Winnie, donna assoluta e minimale, di Giorni felici di Samuel Beckett, per la regia di Andrea Renzi, in scena sepolta fino alla vita in un cumulo di sabbia, con Willie, il marito. E mentre la sabbia ricopre inesorabilmente entrambi, Winnie chiacchiera senza sosta, in un’alternanza insensata di momenti che sono il cuore della straordinaria esplorazione beckettiana della vita ai margini della follia.

Noi, stretti nel terreno come Winnie, facciamo ricorso a tutte le nostre risorse, a tutte le benedizioni travestite, per intrattenerci a lungo e ancora con la relazione vitale che più amiamo: il teatro.

SABATO 1 febbraio 2020

ore 21.00

L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello

con Giorgio Colangeli, Pietro De Silva,

Valentina Perrella, Cristina Todaro, Alessandro Giova, Diego RIfici, Alessandro Solombrino e con Francesco Petit-Bon

regia di Giancarlo Nicoletti

Una rilettura fortemente contemporanea e concreta dell’universo pirandelliano, fuori dal “pirandellismo” di maniera, nel tentativo di riportare la poetica dell’autore Premio Nobel a un universo essenziale, umano, comico e tragico al tempo stesso. E nuovamente attuale.

Giorgio Colangeli veste i panni del “trasparente” professor Paolino in uno dei testi più rappresentati del drammaturgo siciliano. Co-protagonista al fianco del pluripremiato attore, un vulcanico Pietro De Silva interpreta il Capitano Perella; al loro fianco Valentina Perrella, pronta a calarsi nella vesti della “virtuosa” signora Perella.

SABATO 7 marzo 2020

ore 21.00

Persone naturali e strafottenti di Giuseppe Patroni Griffi

con Marisa Laurito,

Giovanni Anzaldo, Filippo Gili e Federico Lima Roque

regia di Giancarlo Nicoletti

Una tragicommedia dal sapore post-eduardiano e pre-ruccelliano, col respiro di un periodare socio-poetico, che fra cinismi, grettezze e turpiloqui ci restituisce uno squarcio di vita di una generazione senza futuro, un affresco animato da personaggi borderline che appaiono come noi vogliamo vederli: cinici, superficiali, amorali.

Persone naturali e strafottenti è il testo più “scandaloso” e fra quelli di maggiore successo di Giuseppe Patroni Griffi, rappresentato per la prima volta nel 1973, un testo crudo, poetico e visionario, fra Il grottesco, il cinico e il surreale.

DOMENICA 22 marzo 2020

ore 17.30

Cassandra o del tempo divorato

drammaturgia Elisabetta Pozzi con il contributo di Massimo Fini

con Elisabetta Pozzi

Regia di Elisabetta Pozzi

Cassandra è l’emblema della lucidità, una donna capace di vedere il futuro conoscendo il passato e comprendendo il presente, un personaggio che parte dal mito ma che Elisabetta Pozzi porta all’oggi per indagare la nostra civiltà orfana di identità e il suo declino.

Prendendo avvio dalla Cassandra di Christa Wolf, Elisabetta Pozzi approda al ‘Monologo per Cassandra’ di Wislawa Szymborska, passando attraverso la magnifica poesia di Ghiannis Ritsos e navigando poi tra i testi degli autori classici da Omero ad Eschilo a Euripide, Seneca.