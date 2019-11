Ztl: permessi scaduti. Attenzione a controlli e multe. «È necessario il rinnovo»

GROSSETO – Il 31 ottobre sono scaduti alcuni permessi relativi alla Ztl del centro storico richiesti dai domiciliati (RD) e da chi possiede un posto auto o un garage (G). Per entrambi i casi è stata concessa una proroga temporanea. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a recarsi al comando della Polizia municipale per regolarizzare la propria situazione.

“Invitiamo gli interessati a rinnovare i propri permessi – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Pm Fausto Turbanti -: è necessario che i possessori dei due tipi di permesso si adoperino per effettuare tempestivamente il rinnovo dell’autorizzazione Ztl anche perché è in corso il potenziamento dei sistemi di controllo sulla Zona a traffico limitato del centro storico di Grosseto, con l’installazione di nuovi varchi elettronici e la volontà di regolamentare in modo più preciso e puntuale la sosta all’interno del cuore della città”.

Per informazioni: Front office Comando della Polizia municipale, via Zanardelli 2 aperto nei giorni di lunedì e venerdì dalle 10 alle 13 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Tel 0564488 520/515.