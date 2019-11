Vivaio biancorosso, tutti i risultati di Juniores, Allievi e Giovanissimi

GROSSETO – Ancora un fine settimana estremamente positivo per il settore giovanile biancorosso. Pareggiano in rimonta gli juniores di mister Angeli, sotto di due gol, mostrando grinta e carattere e riacciuffando a nove minuti dalla fine l’Aglianese con il gol di Chelini. Vincono gli Allievi di mister Consonni, 2-0, in casa dell’Armando Picchi. Vittoria anche per i Giovanissimi A di mister Pieri, per 3-1, in casa contro la Giovanile Amiata, mentre riposano i Giovanissimi B di mister Picardi in attesa del girone di ritorno del campionato.

Partita dalle mille emozioni per un Grosseto mai domo che con cuore e grinta recupera un’Aglianese cinica e spietata. Al 14’ sbloccano gli ospiti con Giometti, che chiudono il primo tempo in vantaggio. Ripresa in salita per i biancorossi che, dopo appena un minuto, subiscono il raddoppio dell’Aglianese con il gran gol di Moccali. Per il Grosseto accorcia Marraccini, su punizione, al 7’, prima del nuovo allungo di Giometti al 15’. Partita finita? Nemmeno per sogno! Il Grosseto si rianima e riapre la gara con la seconda rete di Marraccini, ancora su punizione, e la pareggia definitivamente al 36’ con Chelini, bravo a ribadire in rete dopo il rigore fallito da Guazzini.

Vittoria sofferta ma meritata dei ragazzi di mister Consonni, che espugnano Livorno al termine di una partita agonisticamente molto tirata e raggiungono il secondo posto in classifica a tre punti dalla capolista Monteriggioni. Al 7′ punizione di Filippi e palla che sfiora il palo alla sinistra di Ruocco. Al 24′ funambolica azione di Valente che pesca Cerulli sul lato opposto, tiro sopra la traversa. Al 26′ Grosseto meritatamente in vantaggio: punizione di Filippi, non trattiene Ruocco e sulla respinta il più veloce è Columbu che ribadisce in rete. Nel secondo tempo i livornesi cercano di recuperare la partita con una serie infinita di palloni buttati in area, ma la difesa maremmana è concentratissima. Al 50′ occasione per i locali, ma il tiro di Porcu da ottima posizione è ribattuta da De Michele in scivolata. Al 57′ punizione di Domenici, testa di Mora palla in rete, ma annullata per fuorigioco. Dopo 6′ di recupero l’arbitro fischia la conclusione della partita. Domenica prossima impegno casalingo contro l’Academy Audace, dell’isola d’Elba.

Partita non facile per le condizioni del campo. Dopo una prima fase di studio la gara entra nel vivo con il rigore di Bodron, al 20’, che porta in vantaggio gli ospiti. Alla fine del primo tempo ci pensa Benetello a rimettere in piedi la partita pareggiando per il Grosseto. Nella ripresa i gol di Tenci, al 47’, e di Presicci, al 55’, mettono al sicuro il risultato confermando la squadra di mister Pieri al primo posto in classifica.

Juniores nazionali: Us Grosseto-Aglianese 3-3

US GROSSETO: Coppola, Bellini, Chelini, Marraccini, Fregoli, Sacchini, Bojinov, Cerretti, Guazzini, Rosi, Castellazzi. A disposizione: Comi, Lupo, Fattoi, Tropi, Yildiran, Palmieri, Pratesi, Pineschi, Meacci. All. Angeli.

AGLIANESE: Giuntini, Rosselli, Ferrai, Rinaldi, Malih, Giometti, Oriti, Guisti, Mocali, Sina, Paolini. A disposizione: Santoni, Petrucci, Tropeano, Miglietta, Pievani, Sauro, Gaggioli, Vigni. All. Trupia.

RETI: 14’ e 15’ st Giometti, 1’ st Moccali, 7’ st e 19 st Marraccini, 36’ st Chelini.

Allievi regionali: Armando Picchi-Us Grosseto 0-2

ARMANDO PICCHI: Ruocco, Salvadori, Sant, Gargini, Carnieri, Simonetti, Porcu, Leone, Puccini, Domenici, Mara.

All. Moretti

US GROSSETO: Comi, Mascelloni, Testa, Filippi, Cerulli, De Michele, Salvadori, Falconi, Stefi, Valente, Columbu. A disposizione: Bocchi, Cristinzio, Franceschini, Papini, Di Chiara, Bruni, Trombini, Cargiolli, Torti. All. Consonni.

RETE: al 26′ Columbu.

Giovanissimi A: Us Grosseto-Giovanile Amiata 3-1

US GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Turbanti, Zarone, Passalacqua, Bertoni, Presicci, Affabile, Benetello, Solari, Tenci. A disposizione: Bianchi, Bardi, Caoduro, Gamberi, Arrigucci, Cerboni, Veglianti. All. Pieri.

GIOVANILE AMIATA: Pulcini, Pecci, Verdi, Fazzi, Magnani, Rossi, Mazzini, Pilia, Bodron, Franci, Gori. A disposizione: Machetti, Bindi, G. Verdi, Shakiri. All. Stolzi.

RETI: 20’ Bodron, 34’ Benetello, 47’ Tenci, 55’ Presicci.