Verso Grosseto-Follonica Gavorrano, le disposizioni della società biancorossa

GROSSETO – In occasione del recupero contro il Follonica Gavorrano, che si giocherà mercoledì 27 novembre alle 14.30, allo stadio Carlo Zecchini, la società comunica che sarà aperta solo la tribuna laterale nord e sud, al prezzo di 12 euro l’intero e di 10 euro il ridotto. I possessori di abbonamento di curva avranno accesso alla tribuna senza costi aggiuntivi. Ai ragazzi della curva verranno riservate le prime file in basso della tribuna superiore lato nord, che sono prive di abbonati.

“Invitiamo i ragazzi della curva a non sventolare bandieroni ed esortiamo il pubblico a seguire e alimentare il tifo con cori e applausi. Abbiamo bisogno di sostegno e calore, di una tribuna calda come non mai, per sostenere i nostri colori!”.